Κοινωνία

Τέλος η φιλοξενία αιτούντων άσυλο σε ξενοδοχεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο σε ξενοδοχειακά καταλύματα.

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο σε ξενοδοχειακά καταλύματα μέσω του προγράμματος «Filoxenia» και, όπως αναφέρει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, εντός των επόμενων ημερών θα διακοπεί η σύμβαση μίσθωσης με ξενοδοχεία σε όλη την επικράτεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, συνολικά το πρόγραμμα «Filoxenia» έχει θέσει σε λειτουργία 79 ξενοδοχειακά καταλύματα τους τελευταίους 14 μήνες και στην πλήρη ανάπτυξή του παρείχε κατά μέσο όρο 6.898 θέσεις φιλοξενίας σε αιτούντες άσυλο, σε 72 καταλύματα σε όλη την Ελλάδα. Στα ξενοδοχεία φιλοξενούνταν κατά προτεραιότητα ευάλωτες ομάδες από τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών, όπως οικογένειες με παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες.

Σήμερα φιλοξενούνται μόλις 130 αιτούντες άσυλο σε τρία ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι θα μεταφερθούν εντός του Ιανουαρίου σε υφιστάμενες δομές φιλοξενίας. Σημειώνεται ότι ένας αριθμός ξενοδοχείων θα παραμείνει ενεργός για την προσωρινή δίμηνη φιλοξενία αναγνωρισμένων προσφύγων, ειδικά προερχόμενων από τα ΚΥΤ νήσων, μέχρι να ενταχθούν στο πρόγραμμα Helios.