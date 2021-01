Οικονομία

Συμβάσεις εργασίας: Οι προθεσμίες για την υποβολή δηλώσεων αναστολών

Ποιοι έχουν την δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας και ορθών επαναλήψεων. Αναλυτικά οι ημερομηνίες.

Ανακοινώθηκαν οι προθεσμίες υποβολών δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων των αναστολών των συμβάσεων εργασίας από εργοδότες και εργαζόμενους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας μόνο για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση, καθώς και ορθών επαναλήψεων για αύξηση και μόνο των διαστημάτων αναστολής των συμβάσεων εργασίας για τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2020, εντός των παρακάτω προθεσμιών ανά μήνα, ως ακολούθως:

1. Για το μήνα Οκτώβριο 2020

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, βάσει της υπ. αριθμ. οικ. 42774/1072/20-10-2020 (Β΄ 4706) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. οικ.46939/1171/13-11-2020 όμοιά της.

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων & ορθών επαναλήψεων/Επιχειρήσεις-Εργοδότες/Εργαζόμενοι

Από 07/1/2021 έως και 11/1/2021

2. Για το μήνα Νοέμβριο 2020

Yποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, βάσει της υπ. αριθμ. οικ. 48713/1232/26-11-2020 (Β΄ 5246) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων & ορθών επαναλήψεων/Επιχειρήσεις-Εργοδότες/Εργαζόμενοι

Από 12/1/2021 έως και 14/1/2021

Κατ' εξαίρεση για το μήνα Νοέμβριο δίνεται η δυνατότητα σε όσες επιχειρήσεις-εργοδότες υπέβαλαν λαθεμένα τα δεδομένα του προσωπικού που προορίζονταν για τη δήλωση αναστολής των συμβάσεων εργασίας αντί στο απαιτούμενο έντυπο «Δηλώσεις αναστολής επιχειρήσεων/εργοδοτών» στο Ειδικό Έντυπο «Υπεύθυνη δήλωση προσωρινής ανάκλησης αναστολής σύμβασης για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες» να προβούν σε υποβολή ορθής επανάληψης του ανωτέρω ειδικού εντύπου αποκλειστικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών για το μήνα Νοέμβριο.

3. Για το μήνα Δεκέμβριο 2020

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, βάσει της υπ. αριθμ. οικ. 49989/1266/4-12-2020 (Β΄ 5391) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. οικ.53124/1344/23-12-2020 (Β΄ 5734) όμοιά της.

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων & ορθών επαναλήψεων/Επιχειρήσεις-Εργοδότες/Εργαζόμενοι

Από 15/1/2021 έως και 18/1/2021

Υπενθυμίζεται ότι για τους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή, ισχύουν τα εξής:

Μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση-εργοδότη στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και εντός των ανωτέρω προθεσμιών:

Οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλει δήλωση δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωση, παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ).

Μόνο οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά, είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

Υποβολή μονομερών δηλώσεων εργαζομένων

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής μονομερούς υπεύθυνης δήλωσης στις παρακάτω κατηγορίες εργαζομένων:

Επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγοί και τουριστικοί συνοδοί.

Οι επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, εγγεγραμμένοι στην ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έως και τις 20/10/2020, καθώς οι ξεναγοί και τουριστικοί συνοδοί, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4722/2020 (Α' 177) και την υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 43110/1078/21-10-2020 (Β' 4702) Κοινή Υπουργική Απόφαση, μπορούν να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο αποκλειστικά από τις 07/1/2021-15/1/2021.