Αθλητικά

O Ατρόμητος έφερε... τούμπα τον ΠΑΟΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νίκη, με ανατροπή. για την ομάδα του Κάναντι, στο Περιστέρι.

Στην αναμέτρηση που έκλεισε την 15η αγωνιστική της Super League, ο ΠΑΟΚ φιλοξενήθηκε από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και έχασε με 3-2.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και είχε την κατοχή και την υπεροχή και έφτασε πολύ κοντά στο γκολ στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης. Στο 15ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι όταν ο Κωτσόπουλος έκανε χέρι μέσα στην περιοχή και την εκτέλεση ανέλαβε ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος έστειλε τη μπάλα άουτ.

Ο "δικέφαλος" δεν πτοήθηκε και εφτά λεπτά αργότερα πήρε το προβάδισμα με γκολ του Κάρολ Σβιντέρφσκι. Ο Τζόλης μπήκε από αριστερά στην περιοχή και έκανε τη σέντρα ακριβείας προς τον Πολωνό επιθετικό, ο οποίος ξέφυγε από το μαρκάρισμα του Γούτα και με κεφαλιά νίκησε τον Γιαννιώτη για το 1-0.

Ο Ατρόμητος είχε οπισθοχωρήσει και κατάφερε στο μισάωρο να απειλήσει, όταν ο Γκάλο εκτέλεσε το κόρνερ και ο Γούτας έπιασε την κεφαλιά στο κέντρο της άμυνας, αλλά έστειλε τη μπάλα έξω.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ διατηρούσε τον έλεγχο του αγώνα και ήταν πιο απειλητικός. Στο 54' έχασε μεγάλη ευκαιρία για να καθαρίσει τη νίκη με τον Γιαννούλη να βρίσκει εξαιρετικά τον Σβιντέρσκι, ο οποίος έκανε το κοντρόλ μέσα στην περιοχή και εκτέλεσε με το αριστερό, αλλά ο Μανδάς απομάκρυνε με τα πόδια.

Δέκα λεπτά αργότερα, ο Ατρόμητος βρήκε την ισοφάριση με φοβερό γκολ του Μουνίθ, ο οποίος είχε περάσει λίγο νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ισπανός πήρε την πάσα - δώρο του Γιαννούλη και με τρομερό σουτ κεραυνοβόλησε τον Πασχαλάκη γράφοντας το 1-1.

Ο Πάμπλο Γκαρσία έκανε αλλαγές και στο 82' ο Αμρ Ουάρντα με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ έδωσε το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ, αλλά τρία λεπτά αργότερα ο πρώην ασπρόμαυρος, Χάρης Χαρίσης έπιασε το σουτ μέσα από την περιοχή και έκανε το 2-2.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, όμως, ο Νάτσος σκόραρε σε αντεπίθεση και έδωσε τη νίκη στον Ατρόμητο.

Οι συνθέσεις

Ατρόμητος (Νταμίρ Καναντι): Γιαννιώτης (32' Μανδάς), Γούτας, Γκαλβάο, Γκάλο, Σάλομον, Κιβρακίδης, Νταβιώτης (60' Μουνίθ), Νάτσος, Χαρίσης, Μανούσος (75' Μάτιτς), Κωτσόπουλος (75' Χριστοδουλόπουλος).

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Πασχαλάκης, Βιεϊρίνια, Ίνγκασον, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Ντούγκλας Αουγκούστο, Σβαμπ (71΄Ουάρντα), Αντρίγια Ζίβκοβιτς (77' Νινούα), Μουργκ (71΄Ελ Καντουρί), Τζόλης (66' Λάμπρου), Σβιντέρσκι (77' Κρμέντσκικ).