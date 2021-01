Κοινωνία

Μαριάννα Βαρδινογιάννη: Συγκινεί με τις ευχές της στον νεαρό που χτύπησε τα Θεοφάνια

Ο 24χρονος είχε γίνει δότης μυελού των οστών πριν από λίγες ημέρες.

Με μια συγκινητική ανάρτηση η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη αναφέρεται στον Γιάννη, στον 24χρονο νεαρό που χτύπησε τον αυχένα του βουτώντας για τον σταυρό, ανήμερα των Θεοφανίων.

Η κ. Βαρδινογιάννη έκανε γνωστό ότι ο 24χρονος, που οι γιατροί διαπίστωσαν ότι από το χτύπημα ο νεαρός υπέστη πλήρη τετραπληγία, μία ημέρα πριν από τα Χριστούγεννα έγινε δότης μυελού των οστών στο Οραμα Ελπίδας.

«Από τα βάθη της ψυχής μου προσεύχομαι για τον Γιάννη. Τον Γιάννη που μια ημέρα πριν από τα Χριστούγεννα θέλησε να κάνει το πολυτιμότερο δώρο, το δώρο της ζωής, σε έναν συνάνθρωπο του. Έγινε εθελοντής δότης μυελού των οστών στο ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ.

Λίγες μόλις ημέρες αργότερα βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα πολύ σκληρό παιχνίδι της μοίρας. Ο Γιάννης είναι ο νεαρός που έπεσε στην θάλασσα θέλοντας να τιμήσει τα Θεοφάνια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Η σκέψη και η καρδιά μου είναι κοντά στον ίδιο, στους γονείς και τα αγαπημένα του πρόσωπα. Μόνη μου προσευχή η αγάπη που έχει μέσα του να γίνει η δύναμή του στον μεγάλο αγώνα που δίνει αυτή την ώρα. Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, 7 Iανουαρίου 2021», έγραψε η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννης.