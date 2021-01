Κόσμος

Ρώσος Πατριάρχης: Θεία τιμωρία για τον Βαρθολομαίο η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

Προκλητικές δηλώσεις από τον Πατριάρχη Κύριλλο, την ημέρα μάλιστα που οι Ρώσοι γιορτάζουν τα Χριστούγεννα.

Σε προκλητικές δηλώσεις, την ημέρα μάλιστα που οι Ρώσοι γιορτάζουν τα Χριστούγεννα, προχώρησε ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης που έδωσε σε κεντρικό τηλεοπτικό κανάλι της Ρωσίας.

Ο Ρώσος Πατριάρχης δήλωσε ότι η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί είναι τιμωρία από τον Θεό στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την δημιουργία σχίσματος στην Ουκρανία.

“Δεν θέλω να επικρίνω τον ομόλογό μου στην Κωνσταντινούπολη με κανέναν τρόπο, αλλά αναμφίβολα, ό, τι συνέβη στην Κωνσταντινούπολη, δείχνει τα σημάδια μιας θεϊκής τιμωρίας. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος οδήγησε τους σχισματικούς στον ιερό χώρο στο Κίεβο, τη Σοφία (Καθεδρικός ναός) στο Κίεβο και έχασε τη Σοφία της Κωνσταντινούπολης, έγινε τζαμί »,

“Πήρατε την Αγία Σοφία του Κίεβο μακριά από τους Ορθόδοξους ανθρώπους, την Ορθόδοξη Εκκλησία, ήρθατε εκεί και οδηγήσατε τους σχισματικούς εκεί και χάσατε τη δική σας Σοφία. […] Πιστεύω ότι δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί πιο προφανείς συνέπειες της θέλησης του Θεού και οι συνέπειες ήταν άμεσες, επειδή η αμαρτία ήταν πολύ σοβαρή », τόνισε ο Πατριάρχης Κύριλλος.

Πηγή: orthodoxia.info