Αθλητικά

Euroleague: “Ξύπνησε” αργά ο Παναθηναϊκός

Ήττα για τους “πράσινους” από την Ζενίτ, στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός ήταν εύκολο θήραμα για τα δόντια της Ζενίτ του Πασκουάλ. Δεν έβγαλε στο παρκέ του ΟΑΚΑ την απαιτούμενη ενέργεια και έτσι η καλοδουλεμένη και σαφώς ανώτερη ομάδα των Ρώσων έφυγε με άνετο διπλό (89-77) και ανέβηκε στο 11-5.

Η Ζενίτ βασίστηκε στο εξαιρετικό "δίδυμο" των Κέβιν Πάνγκος (18 πόντοι, 10 ασίστ) - Αρτούρας Γκουντάιτις (25 πόντοι), ενώ συνολικά είχε εξαιρετική εικόνα σε άμυνα και επίθεση, κυριαρχώντας απόλυτα στην αναμέτρηση.

Αντίθετα, το «τριφύλλι» έπεσε στο 5-12, έχοντας μεγάλα προβλήματα, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου (14 πόντοι, 3 ασίστ, 3 ριμπάουντ) πάλεψε στο πρώτο μέρος, ο Ντίνος Μήτογλου έδωσε μία ελπίδα στα τελευταία λεπτά (13 πόντοι, 7 ριμπάουντ), όμως συνολικά οι «πράσινοι» ήταν μία ταχύτητα πιο κάτω από τους νικητές. Πάλεψε και ο Λεωνίδας Κασελάκης (9 πόντοι).

Η προβληματική άμυνα του Παναθηναϊκού στο πικ εν ρολ, έβαλε με το... καλημέρα τους «πράσινους» σε μειονεκτική θέση. Το «τριφύλλι» βρέθηκε στο 4΄ στο -6 (5-11), ενώ χωρίς διάρκεια στην επίθεση είδε τη Ζενίτ να εκτοξεύει τη διαφορά στο +11 στο 8΄ (9-20) και να κλείνει την πρώτη περίοδο στο +10 (16-26).

Οι Ρώσοι μπήκαν δυναμικά στο δεύτερο δεκάλεπτο και μετά από σερί 0-7 έγραψαν στον φωτεινό πίνακα το 16-33 (στο 12΄). Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να βγάλουν αντίδραση, απάντησαν με επιμέρους σκορ 11-2 μειώνοντας σε 27-35, αλλά το τρίποντο του Πάνγκος από τα 10 μέτρα(!) επανέφερε την τάξη για τους Ρώσους στο 16΄ (27-38). Δίχως... φαντασία σε άμυνα και επίθεση, περιορισμένη τη δημιουργία και συμπληρώνοντας τα 5 λάθη, το «τριφύλλι» παρέμεινε σε ρόλο θεατή μέχρι το 35-47 του ημιχρόνου.

Δίχως να κατεβάσει ταχύτητα, η Ζενίτ μπήκε αποφασισμένη στην τρίτη περίοδο, έτρεξε σερί 0-6 και στο 22΄ έγραψε το 35-53. Με την ασυνεννοησία να κυριαρχεί στην «πράσινη» άμυνα, ένα... γκολ φάουλ του Γκουντάιτις και 2/2 βολές του Τόμας εκτόξευσαν τη διαφορά στους 20 πόντους (39-59), ενώ με επιμέρους σκορ 8-21 οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πρόωρα σε τροχιά νίκης 26΄ (44-68). Η διαφορά έφτασε ακόμη και στο +25, με την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ να μετατρέπει σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης, απέναντι σε έναν απογοητευτικό Παναθηναϊκό, που όταν αποφάσισε να παίξει μπάσκετ ήταν πλέον αργά... Για την Ιστορία οι «πράσινοι» έτρεξαν ένα επιμέρους σκορ 21-8 στον... επίλογο του αγώνα, μείωσαν σε 75-84 στο 38΄, αλλά μέχρι εκεί...

Πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης οι γενικοί διευθυντές της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Διαμαντίδης και Φραγκίσκος Αλβέρτης, τίμησαν τον τζένεραλ μάνατζερ της Ζενίτ, Μάνο Παπαδόπουλο, για την πολυετή προσφορά του στο «τριφύλλι».

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 35-47, 54-76, 77-89

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χαραλαμπίδης): Μακ 1, Παπαγιάννης 9, Μποχωρίδης 5, Παπαπέτρου 14 (1), Κασελάκης 9 (2), Καλαϊτζάκης, Φόστερ 2, Νέντοβιτς 8 (1), Γουάιτ 6, Μήτογλου 13, Μπεντίλ 8, Σαντ Ρος 2.

ΖΕΝΙΤ (Πασκουάλ): Ρίβερς 4, Πάνγκος 18 (1), Φριντζόν 3 (1), Χόλινς 10 (1), Τόμας 10 (2), Μπαρόν 6 (2), Πούσκοφ 8, Τρούσκιν, Ζούμπκοφ 1, Πονίτκα 4, Γκουντάιτις 25.