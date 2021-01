Κόσμος

Κορονοϊός: Φορτηγά- ψυγεία για τους νεκρούς στην Καλιφόρνια

Το «σχέδιο αντιμετώπισης μαζικών θανάτων» ενεργοποίησαν οι Αρχές της Καλιφόρνιας.

Οι καλιφορνέζικες αρχές ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι ανέπτυξαν 166 ρυμουλκά ψυγεία που θα χρησιμοποιηθούν ως προσωρινοί νεκροθάλαμοι στα νοσοκομεία, που βρίσκονται αντιμέτωπα με πλημμύρα θανάτων εξαιτίας της COVID-19.

Με τουλάχιστον 2.500 νεκρούς την εβδομάδα εξαιτίας της νόσου που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, η Καλιφόρνια έχει μετατραπεί σε μια από τις βασικές εστίες της πανδημίας στις ΗΠΑ και οι νεκροθάλαμοι είναι γεμάτοι.

Οι μολύνσεις άρχισαν να πολλαπλασιάζονται ήδη πριν από την μεγάλη οικογενειακή γιορτή των Ευχαριστιών στα τέλη Νοεμβρίου και η πολυπληθέστερη αμερικανική πολιτεία ετοιμάζεται πλέον για δεύτερη «έκρηξη» των κρουσμάτων, μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς.

Ο Μαρκ Γκιλαρντούτσι, διευθυντής των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων στην Καλιφόρνια, ενεργοποίησε έτσι το «σχέδιο αντιμετώπισης μαζικών θανάτων», ώστε όλα τα θύματα να έχουν «μεταχείριση με σεβασμό και αξιοπρέπεια».

Τα περισσότερα από τα ρυμουλκά ψυγεία δεν είχαν κατασκευαστεί για να λειτουργούν ως νεκροθάλαμοι. Σχεδιάζεται να τροποποιηθούν ώστε να διπλασιαστεί ο αριθμός των πτωμάτων που χωρούν, σύμφωνα με τις αρχές.

Μέλη της Εθνοφρουράς στάλθηκαν αυτή την εβδομάδα να βοηθήσουν την ιατροδικαστική υπηρεσία του Λος Άντζελες, όπου ένας άνθρωπος υποκύπτει εξαιτίας της COVID-19 κάθε δεκαπέντε λεπτά της ώρας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times, γραφεία κηδειών είναι αναγκασμένα να αρνούνται τις υπηρεσίες τους σε οικογένειες που πενθούν, καθώς δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να διαχειριστούν άλλους νεκρούς.

Οι αρχές στις περισσότερες κομητείες της Καλιφόρνιας, συμπεριλαμβανομένης αυτής του Λος Άντζελες — όπου τα ασθενοφόρα συχνά περιφέρονται για ατελείωτες ώρες προτού βρεθεί τελικά κρεβάτι σε νοσοκομείο για τους ανθρώπους που παραλαμβάνουν — έχουν επιβάλει μέτρα που περιορίζουν τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητες.