ΗΠΑ: Με τη…χάρη του μένει ο Τραμπ

Συνεχίζονται οι παραιτήσεις κυβερνητικών στελεχών και συνεργατών του Τραμπ, που κάνει ένα βήμα πίσω, ενώ σχεδιάζει να δώσει..χάρη στον εαυτό του. «Νερά» στην καθαίρεση.

Αστυνομικός ο οποίος υπηρετούσε στο Καπιτώλιο γίνεται ο πέμπτος άνθρωπος χάνει τη ζωή του μετά την εισβολή των οπαδών του Τραμπ, με σκοπό να εμποδιστεί το αμερικανικό Κογκρέσο να επικυρώσει τη νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ανέφερε το CNN επικαλούμενο τρεις πηγές τις οποίες δεν κατονόμασε.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε σε νέο βίντεο που ανάρτησε στο Twitter, στο οποίο αναφέρει ότι, στρέφει πλέον την προσοχή του στο να γίνει «ομαλή» και «εύτακτη» μεταβίβαση της εξουσίας, μετά την κύρωση του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου από το Κογκρέσο.

Αφού αναφέρει ότι, «το Κογκρέσο κύρωσε τα αποτελέσματα» και η «νέα κυβέρνηση θα ορκιστεί την 20ή Ιανουαρίου», προσθέτει πως «στρέφω την προσοχή μου τώρα στο να εξασφαλίσω την ομαλή, εύτακτη και απροβλημάτιστη μεταβίβαση της εξουσίας», προσθέτοντας πως είναι «η στιγμή που αποτελείται επούλωση και συμφιλίωση».

Στο βίντεο ο Τραμπ δεν προφέρει ούτε μία φορά το όνομα του Τζο Μπάιντεν.

Δηλώνει ότι αυτοί που ενεπλάκησαν στα βίαια επεισόδια της Τετάρτης δεν «αντιπροσωπεύουν» τις ΗΠΑ και θα «πληρώσουν».

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κέιλι Μακενάνι, σε σύντομη παρέμβασή της, διαβεβαίωσε ότι ο Τραμπ και η κυβέρνησή του «καταδικάζουν με τον πλέον σθεναρό τρόπο» τα επεισόδια στο Καπιτώλιο.

Ο Τραμπ, πάντως, έχει αναφερθεί κατά τη διάρκεια συζητήσεων με συνεργάτες του τις τελευταίες εβδομάδες στο ενδεχόμενο να δώσει χάρη στον εαυτό του, δήλωσε πηγή ενημερωμένη σχετικά στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Την ίδια πληροφορία δημοσίευσε νωρίτερα χθες η εφημερίδα The New York Times, επικαλούμενη δύο πηγές, τις οποίες επίσης δεν κατονόμασε.

Εάν πράγματι συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρόκειται για πολύ ασυνήθιστη χρήση αυτού του προνομίου του Τραμπ, ο οποίος ηττήθηκε στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2020 και θα παραδώσει την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου.

Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να σχολιάσει την πληροφορία.

Ο Τραμπ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα απένειμε χάρη ή έδειξε επιείκεια σε διάφορους πολιτικούς συμμάχους και φίλους του, ανέφερε το 2018 σε ανάρτησή του στο Twitter πως έχει «το απόλυτο δικαίωμα» να «απονείμει χάρη στον εαυτό του».

Παραιτήσεων..συνέχεια

Η υπουργός Παιδείας των ΗΠΑ Μπέτσι ΝτεΒός έγινε το δεύτερος μέλος της κυβέρνησης του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που υπέβαλε την παραίτησή της μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο, σύμφωνα με την εφημερίδα The Wall Street Journal.

Η ΝτεΒός — η αδελφή του Έρικ Πρινς, ιδρυτή της εταιρείας μισθοφόρων Blackwater, που δεν υπάρχει πια, μέγα υποστηρικτή του Τραμπ — επικαλέστηκε τη «ρητορική» του προέδρου.

«Είναι αναντίρρητο ότι η ρητορική σας είχε επίπτωση στην κατάσταση» κι αυτό οδήγησε τη ΝτεΒός να προχωρήσει στην κίνηση αυτή, στηλιτεύει σε δεύτερο πρόσωπο η παραιτηθείσα υπουργός στην επιστολή που απηύθυνε στον Τραμπ, αντίτυπα της οποίας περιήλθαν στην κατοχή αμερικανικών ΜΜΕ.

Πριν από την ΝτεΒός, η Ελέιν Τσάο, υπουργός Μεταφορών της κυβέρνησης Τραμπ και σύζυγος του απερχόμενου προέδρου της Γερουσίας Μιτς Μακόνελ, υπέβαλε επίσης την παραίτησή της, εξαιτίας της αιματηρής εισβολής στο Καπιτώλιο την Τετάρτη.

Ο ίδιος Μακόνελ χαρακτήρισε «στάση» την εισβολή στο εμβληματικό κτίριο της αμερικανικής πρωτεύουσας όπου εδρεύει το Κογκρέσο, κρίνοντας ότι «απέτυχε» και παίρνοντας αποστάσεις από τον Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Γερουσίας Μιτς Μακόνελ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι ζήτησε και έλαβε την παραίτηση με άμεση ισχύ του επικεφαλής της αστυνομίας της Γερουσίας, του Μάικλ Στένγκερ, μία ημέρα μετά την εισβολή οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε, ο κ. Μακόνελ ανέφερε ότι η υπαρχηγός της υπηρεσίας, η Τζένιφερ Χέμινγουεϊ, θα αναλάβει τον συντονισμό της ασφάλειας της Γερουσίας ώστε να αντιμετωπιστούν τα «σοβαρά» σφάλματα και οι παραλείψεις που καταγράφηκαν, ενόψει της τελετής ορκωμοσίας του Δημοκρατικού εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν την 20ή Ιανουαρίου.

Νωρίτερα χθες, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών Τσακ Σούμερ — θα αναλάβει πρόεδρος του σώματος την 20ή Ιανουαρίου — είχε διαμηνύσει μιλώντας σε δημοσιογράφους ότι εάν ο κ. Μακόνελ δεν απέπεμπε τον κ. Στένγκερ, θα το έκανε ο ίδιος «την πρώτη ημέρα», κατηγορώντας τον υπεύθυνο για την ασφάλεια της Γερουσίας για παράλειψη καθήκοντος.

Και ο επικεφαλής της αστυνομίας του Καπιτωλίου (US Capitol Police, USCP), ο Στίβεν Σαντ, ανακοίνωσε ότι υπέβαλε την παραίτησή του, με ισχύ τη 16η Ιανουαρίου.

Την παραίτηση του Σαντ απαίτησε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι.

Ο τρόπος που έγινε η εισβολή στο Καπιτώλιο προκάλεσε σωρεία επικρίσεων στις ΗΠΑ. Για να απωθηθούν οι οπαδοί του Τραμπ από τον χώρο επενέβησαν δυνάμεις της Εθνοφρουράς. Δεκάδες αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Ορισμένοι νοσηλεύονταν χθες σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Μπάιντεν παρατήρησε ότι αν στο Καπιτώλιο γινόταν «διαδήλωση (του κινήματος) Black Lives Matter, θα είχε αντιμετωπιστεί πολύ διαφορετικά» από ό,τι οι στην πλειονότητά τους λευκοί οπαδοί του Τραμπ, προσθέτοντας δηκτικά «ξέρουμε όλοι ότι αυτό είναι αλήθεια — και είναι απαράδεκτο».

«Όχι» Πενς στην καθαίρεση Τραμπ

Ο απερχόμενος αντιπρόεδρος Μάικ Πενς εναντιώνεται στην ενεργοποίηση της 25ης τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ ώστε να απομακρυνθεί από το αξίωμά του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στο περιβάλλον του που επικαλούνται ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Business Insider, η εφημερίδα New York Times και το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Δημοκρατικοί και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί προτρέπουν τα μέλη της κυβέρνησης του Τραμπ να επικαλεστούν την 25η τροπολογία και να απαλλάξουν άμεσα τον πρόεδρο από τα καθήκοντά του, δύο εβδομάδες πριν παραδώσει την εξουσία, καθώς του προσάπτουν ότι υποκίνησε την αιματηρή εισβολή στο Καπιτώλιο προχθές Τετάρτη.

Αν δεν υπάρξει τέτοια πρωτοβουλία, ηγετικά στελέχη του Κογκρέσου που ανήκουν στους Δημοκρατικούς, ιδίως η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Νάνσι Πελόσι, και ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, ο Τσακ Σούμερ, εισηγούνται να κινηθεί εσπευσμένα διαδικασία παραπομπής του προέδρου σε δίκη και να καθαιρεθεί πάραυτα αν κριθεί ένοχος.