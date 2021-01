Κοινωνία

Δήμαρχος Σητείας: Θα κλείναμε τα σχολεία, αλλά δεν μπορούμε να παρανομήσουμε

Κόντρα στην κεντρική οδηγία η απόφαση του «κόκκινου δήμου» που αναγκαστικά ανακλήθηκε. Ο Δήμαρχος στον ΑΝΤ1.

Με απόφαση του Δημάρχου Σητείας και πριν από την ανακοίνωση για άνοιγμα των σχολείων, θα παρέμεναν κλειστά τα σχολεία της περιοχής.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο κ.Ζερβάκης δήλωσε πως από την αρχή της πανδημίας, η περιοχή είχε μόλις τρία κρούσματα, μέχρι που από τη μία μέρα στην άλλη, τα κρούσματα του κορονοϊού αυξήθηκαν τόσο που η περιοχή μπήκε στο «κόκκινο» με απόφαση της Πολιτικής Προστασίας.

Βάσει της κατάστασης αυτής, ο Δήμαρχος έκρινε αναγκαίο να μην ανοίξουν τα σχολεία και εξέδωσε σχετική απόφαση.

Ωστόσο, μετά την εισήγηση της Επιτροπής και την απόφαση για άνοιγμα των σχολείων και στις «κόκκινες περιοχές» η απόφαση αναγκαστικά ανακαλείται.

«Αυτή είναι απόφαση που πήραμε πριν από την απόφαση της Επιτροπής και τώρα είμαστε αναγκασμένοι να την πάρουμε πίσω. Δεν μπορούμε να παρανομήσουμε και να πάμε κόντρα στην κυβερνητική οδηγία», σημείωσε ο κ.Ζερβάκης.