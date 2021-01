Υγεία - Περιβάλλον

Καπραβέλος στον ΑΝΤ1: Ο Ιανουάριος είναι ό,τι ο Οκτώβριος για το 2ο κύμα

Δραματική έκκληση του διευθυντή ΜΕΘ του Παπανικολάου ενόψει του νέου κύματος της πανδημίας.

Σε δραματικούς τόνους εμφανίστηκε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο διευθυντής της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπανικολάου, τα κρεβάτια της οποίας είναι από τον Οκτώβριο γεμάτα με ασθενείς με κορονοϊό.

Ο Νίκος Καπραβέλος χαρακτήρισε πολύ κρίσιμους για να αποφύγουμε ό,τι έγινε στο δεύτερο κύμα, τους επόμενους δύο μήνες.

«Ο Ιανουάριος είναι ό,τι ήταν ο Οκτώβριος για το 2ο κύμα», είπε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας πως «τότε λέγαμε τι μπορούσαμε να κάνουμε και δεν το κάναμε».

«Αν φτάσουμε το Φεβρουάριο με χιλιάδες νεκρούς, θα είμαστε ασυγχώρητοι», τόνισε και ανέφερε πως «τον Οκτώβριο ήταν σαν να παρακαλούσαμε τον κορονοϊό να μας κάνει ζημιά».

Ο γιατρός υπογράμμισε πως για όσα έζησε η Θεσσαλονίκη δεν ευθυνόταν μόνο ο εορτασμός του Αγίου Δημητρίου, αλλά και τα ανοιχτά πανεπιστήμια, τα πάρτι και η γεμάτη με ανθρώπους πόλη..

«Τώρα έχουμε πολλά δεδομένα και εμείς συζητάμε πώς θα διευκολύνουμε τον ιό να χτυπήσει και φεύγοντας να κάνει ζημιά», είπε, επισημαίνοντας πως πρέπει «να δούμε το άνοιγμα των σχολείων και της αγοράς με γνώμονα το 3ο κύμα που είναι μπροστά μας».

Κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου τόνισε ότι, «δεν περιοριζόμαστε, πάμε να σώσουμε ανθρώπινες ζωές».

«Να μην έχουμε το κύμα του Νοεμβρίου κι εμείς κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας», σημείωσε τονίζοντας ότι, θα πρέπει να τηρηθούν τα μέτρα που ορίζονται από την Πολιτεία και να τηρηθεί η ατομική ευθύνη».

«Ούτε ο Εισαγγελέας μπορεί να φέρει πίσω τους νεκρούς», κατέληξε ο γιατρός αναφερόμενος στην εισαγγελική έρευνα που έχει ξεκινήσει.