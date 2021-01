Τεχνολογία - Επιστήμη

Space X: Εκτοξεύτηκε τουρκικός δορυφόρος

Ο Turksat 5A εκτοξεύτηκε με επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο Falcon 9.

Η αμερικανική διαστημική εταιρεία SpaceX του Ίλον Μασκ έκανε «ποδαρικό» στις αποστολές της το 2021, εκτοξεύοντας έναν τουρκικό τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο. Η εκτόξευση έγινε από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα με επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο Falcon 9, ο οποίος οκτώμισι λεπτά μετά προσεληνώθηκε σε ένα από τα δύο πλοία-πλατφόρμες της εταιρείας στον Ατλαντικό.

Ο βάρους 3.500 κιλών δορυφόρος Turksat 5A, ο οποίος τέθηκε σε τροχιά 33 λεπτά μετά την εκτόξευση, κατασκευάσθηκε από την ευρωπαϊκή αμυντική και διαστημική εταιρεία Airbus Defense and Space στην Αγγλία και στη Γαλλία, σε συνεργασία με την τουρκική εταιρεία Turksat. Θα παρέχει επί τουλάχιστον 15 χρόνια δορυφορική κάλυψη για τηλεοπτικές εκπομπές και παροχή ευρυζωνικού διαδικτύου στην Τουρκία, στη Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη και στην Αφρική.

Η Space X πρόκειται να εκτοξεύσει έναν δεύτερο τουρκικό δορυφόρο, τον Turksat 5B, αργότερα μέσα στο έτος. Οι δορυφόροι Turksat αποτελούν μέρος της προσπάθειας της Τουρκίας να επεκτείνει την παρουσία της στο διάστημα, κάτι για το οποίο έχει δεσμευθεί ο Πρόεδρος Ερντογάν.

Τον Οκτώβριο του 2020 ακτιβιστές είχαν αρχίσει να πιέζουν τη Space X να σταματήσει την εκτόξευση του Turksat 5A, κάνοντας διαμαρτυρία έξω από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Καλιφόρνια, καταδικάζοντας την τουρκική συμμετοχή στον πόλεμο Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν στο πλευρό του δεύτερου. Όμως η προσπάθεια τους δεν έφερε τελικά αποτέλεσμα.