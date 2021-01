Πολιτισμός

Πέθανε η Μάριον Ράμσεϊ

Έφυγε από την ζωή η «Λαβέρν Χουκς» από τη «Μεγάλη των Μπάτσων Σχολή».

Πέθανε, σε ηλικία 73 ετών η γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια Μάριον Ράμσεϊ, γνωστή για τη συμμετοχή της στην αμερικανική σειρά ταινιών "Police Academy" (Η Μεγάλη των Μπάτσων Σχολή).

Σύμφωνα με το BBC, το δυσάρεστο γεγονός του θανάτου της ανακοίνωσε ο μάνατζερ της, ενώ η διοίκηση του Roger Paul Inc είπε ότι η Ramsey πέθανε στο σπίτι της στο Λος Άντζελες την Πέμπτη (07/1) το πρωί. Ο ατζέντης της δήλωσε είπε ότι η Ramsey είχε αρρωστήσει πρόσφατα, αλλά δεν έδωσε στη δημοσιότητα την αιτία του θανάτου της.

Η ΡάμσεΪ αγαπήθηκε πολύ μέσα από τον ρόλο της Αξιωματικού Laverne Hooks στις ταινίες της "Αστυνομικής Ακαδημίας".

Επίσης, είχε μια θαυμαστή καριέρα στο Broadway, πρωταγωνιστώντας στην παραγωγή του 1978 "Eubie!", ένα βιογραφικό μιούζικαλ για τον διάσημο πιανίστα τζαζ Eubie Blake.

"Το πάθος της για την υποκριτική και το να μοιράζεται την καρδιά της με τον κόσμο ήταν τεράστιο. Η Μάριον έφερε μαζί της μια καλοσύνη και ένα διαπεραστικό φως που γέμιζε αμέσως το δωμάτιο όταν έμπαινε μέσα. Η εξασθένιση του φωτός της είναι ήδη αισθητή από εκείνους που την γνώριζαν καλά. Θα μας λείψει και θα την αγαπάμε πάντα", αναφέρει η δήλωση του Roger Paul Inc.

Γεννημένη στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβανίας το 1947, η Ramsey ξεκίνησε την καριέρα της στο θέατρο, συμμετέχοντας τόσο το αρχικό Broadway όσο και στις μεταγενέστερες περιοδείες του Hello, Dolly! Πρωταγωνίστησε σε πολλές παραστάσεις όπως το Harold Prince's Grind με τον Ben Vereen και τον Eubie! με τον Gregory και τον Maurice Hines.

Ο εκπρόσωπός της είπε ότι η Ramsey ήταν "ιδιαίτερα περήφανη" για το γεγονός ότι τα Dreamgirls του Broadway έγιναν τελικά μια μεγάλη κινηματογραφική ταινία το 2006, επειδή ήταν μία από τις τραγουδίστριες, στις οποίες βασίστηκαν οι τρεις πρωταγωνιστικοί ρόλοι του πρωτότυπου έργου του παραγωγού του Broadway, Tom Eyen.

Η καριέρα της Ράμσεϊ στον τηλεοπτικό και κινηματογραφικό χώρο απογειώθηκε αφού εμφανίστηκε ως guest στην επιτυχημένη κωμική σειρά "The Jeffersons" το 1976.

Μετά από αυτό, εμφανιζόταν στο "Cos", το κωμικό σκετς του Bill Cosby.

Πρωταγωνίστησε συνολικά σε έξι ταινίες της "Αστυνομικής Ακαδημίας" και έγινε ένα οικείο πρόσωπο για τους λάτρεις της σειράς ταινιών.