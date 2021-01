Κόσμος

Στα λευκά η Ισπανία (εικόνες)

Χιόνια στη μισή χώρα και σφοδρές βροχοπτώσεις στην υπόλοιπη.

Τις ασυνήθιστες συνέπειες της κακοκαιρίας «Φιλομένα» βίωσε την Πέμπτη η Ισπανία, μεγάλο μέρος της οποίας καλύφθηκε με χιόνια.

Για δεύτερη μέρα στη σειρά, η νότια Ανδαλουσία, τα Κανάρια Νησιά και η βόρεια Αφρική είχαν σφοδρές βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και φουρτουνιασμένες θάλασσες, ενώ η κεντρική Ισπανία καλύφθηκε με χιόνι.

Συνολικά δώδεκα επαρχίες της χώρας τέθηκαν σε συναγερμό, μεταξύ αυτών το Αλικάντε, η Αλμερία, η Βαλένθια, η Γρανάδα το Τολέδο και η Μαδρίτη.

Την ίδια ώρα, το Καντίθ, η Θεούτα και η Μάλαγα είχαν σφοδρές βροχοπτώσεις.

Χιόνια αναμένονται και την Παρασκευή στην ανατολική Ισπανία, ενώ το Σάββατο θα χιονίσει στα βόρεια της χώρας.