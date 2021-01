Κοινωνία

Μενίδι: Σφαίρα “καρφώθηκε” σε ταξί στη διάρκεια κούρσας

¨Αδέσποτη" σφαίρα έσκασε σε ταξί. Κινδύνεψαν οδηγός και πελάτης.

Μόλις λίγα χρόνια έχουν περάσει από τον άδικο χαμό του μικρού Μάριου, στο Μενίδι και όμως οι "αδέσποτες" σφαίρες στην περιοχή συνεχίζουν να πέφτουν "βροχή".

'Ενα απίστευτο περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης με πρωταγωνιστή ένα... ταξί, σε ώρα κούρσας που έζησε τον απόλυτο τρόμο.

Ήταν λίγο μετά της 20:00 χθες όταν ο οδηγός, ενώ εκτελούσε δρομολόγιο στο Μενίδι, άκουσε ξαφνικά ένα περίεργο θόρυβο.

Σταμάτησε το όχημα του και έντρομος είδε στην οροφή του αυτοκινήτου μια τρύπα από σφαίρα.

Το γεγονός επιβεβαίωσε και η ΕΛ.ΑΣ. η οποία και κλήθηκε στο σημείο, ενώ αργότερα απεδείχθη πως η σφαίρα προερχόταν από όπλο 9 χιλιοστών.

Το εύρημα μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. και εξετάζεται.