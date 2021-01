Οικονομία

“Γέφυρα”: Πληρωμές 13,3 εκατ. ευρώ σε χιλιάδες δικαιούχους

Το ΥΠΟΙΚ πραγματοποίησε τη δεύτερη φάση πληρωμών της κρατικής επιδότησης από το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», που ανέρχονται συνολικά στα 13,3 εκατ. ευρώ.

Το Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποίησε, στις 31 Δεκεμβρίου 2020, τη δεύτερη φάση πληρωμών της κρατικής επιδότησης από το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», που ανέρχονται συνολικά στα 13,3 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στην επιδότηση 57.205 δανείων και 38.054 δικαιούχων. Έτσι, συνυπολογίζοντας και την πρώτη φάση, που ολοκληρώθηκε τον μήνα Νοέμβριο του 2020, το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί, μέχρι σήμερα, στους δικαιούχους του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» ανέρχεται στα 23,2 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι είναι δανειολήπτες οι οποίοι πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού, έχουν εξυπηρετούμενο ή ρυθμισμένο δάνειο με προσημείωση/υποθήκη στην Α΄ κατοικία και δεν βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής πληρωμής. Οι δανειολήπτες που έχουν κάνει χρήση της δυνατότητας αναστολής, θα επωφεληθούν από την κρατική επιδότηση μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος της αναστολής.

Η κρατική επιδότηση καλύπτει τη μηνιαία δόση των δανείων τους σε ποσοστό έως 90%, για χρονικό διάστημα 9 μηνών, με τους δικαιούχους να καλούνται, πλέον, να πληρώσουν μόνο το μέρος της δόσης του δανείου που τους αναλογεί, ακριβώς με την ίδια διαδικασία που ίσχυε έως τώρα.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών θα ακολουθήσει και νέα φάση πληρωμών της επιδότησης, αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η επεξεργασία πρόσθετου αριθμού αιτήσεων, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων ξεπέρασε τις 160.000 μέσα σε διάστημα τριών μηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές της κρατικής επιδότησης και την πορεία της αίτησής τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών (https://www.keyd.gov.gr/covid19-gefyra/).

Επισημαίνεται ότι οι δανειολήπτες που έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο, καταγγελμένο ή μη, θα πρέπει άμεσα να έρθουν σε επαφή με την τράπεζά τους, ή την εταιρεία διαχείρισης δανείων αντίστοιχα, ώστε να ρυθμίσουν το δάνειό τους. Αφού συμφωνηθεί η ρύθμιση, η οποία θα πρέπει να είναι βιώσιμη και με μακροχρόνιο χαρακτήρα, εν συνεχεία θα δρομολογηθεί η καταβολή της κρατικής επιδότησης.