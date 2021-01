Κοινωνία

Πανό στη Μητρόπολη Πειραιά (εικόνες)

Το πανό που αναρτήθηκε στη Μητρόπολη του Πειραιά.

Πανό ανήρτησαν άγνωστοι έξω από τη Μητρόπολη Πειραιά, το βράδυ της Πέμπτης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 για το περιστατικό, ο διευθυντής του γραφείου της Μητρόπολης, το χαρακτήρισε «λυπηρό» και σημείωσε πως τελευταία η Εκκλησιά έχει γίνει στόχος, όπως και ο Μητροπολίτης ο οποίος «έχει σταθεί συμπαραστάτης σε αυτό τον αγώνα που γίνεται για την πανδημία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η τρίτη φορά που στοχοποιείται ο συγκεκριμένος ναός.

«Πόσους νεκρούς ακόμα; Lockdown στην Εκκλησία» ανάφερε το πανό με την υπογραφή: ΕΚΧ Φαβέλα.