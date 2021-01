Κοινωνία

Αγωνία για την εξαφάνιση ανήλικης

Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση της κοπέλας. Η έκκληση του πατέρα της.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αστυνομικές Αρχές για την εξαφάνιση μιας 17χρονης κοπέλας στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για την Μάγια Παπαδοπούλου, η οποία εξαφανίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης από το κέντρο της πόλης.

Ο πατέρας της 17χρονης Γιώργος Παπαδόπουλος,δήλωσε πως η νεαρή κοπέλα έχει ύψος 1,65, φοράει γυαλιά και την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κόκκινη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και καφέ μπότες. Ο ίδιος αναφέρει πως ίσως έφυγε με πολύ αρκετά μεγαλύτερο άνδρα.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως γύρω στις 15.30 το μεσημέρι η νεαρή Μάγια ενημέρωσε τους γονείς της πως θα βγει για μια μικρή βόλτα και θα επέστρεφε. Όποιος τη δει, μπορεί να επικοινωνήσει με τον πατέρα της στο τηλέφωνο 6940990404.

Πηγή: Creta24