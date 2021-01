Αθλητικά

Κοντά στην Ατλέτικο Μαδρίτης ο Ντεμπελέ

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη Λιόν φέρνουν την Ατλέτικο τα δημοσιεύματα.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι κοντά σε συμφωνία με τη διοίκηση της Λιόν για να πάρει τον Μούσα Ντεμπελέ, στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, για να πάρει τη θέση του Ντιέγκο Κόστα στην επίθεση της ομάδας.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «Equipe» η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε έκανε τα πάντα για να πείσει τη Λιόν να συναινέσει, το καλοκαίρι, στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γάλλου, με καταγωγή από το Μάλι, επιθετικού, αλλά δεν τα κατάφερε.

Έτσι επανήλθε τώρα και είναι στις τελικές επαφές ώστε ο 24χρονος άσος να συνεχίσει την καριέρα του στο ισπανικό πρωτάθλημα με το κόστος της μεταγραφής να φθάνει τα εκατ. ευρώ.

Ο Ντεμπελέ έχει χάσει τη θέση του στη βασική ενδεκάδα και ο πρόεδρος της γαλλικής ομάδας, Ζαν Μισέλ Ολάς, έχει αποφασίσει να τον παραχωρήσει.