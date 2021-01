Συνταγές

“Γειτονιές στο Πιάτο”: Γευστική βόλτα στο Χαλάνδρι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επισκέπτεται στέκια με ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα, γνωρίζοντάς μας τους ανθρώπους πίσω από αυτά.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, με την εκπομπή «Γειτονιές στο Πιάτο», παίρνει τους δρόμους και αυτό το Σαββατοκύριακο!

Το Σάββατο 9 Ιανουαρίου στις 15:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος πάει στο Χαλάνδρι, μια περιοχή που πρωταγωνιστεί στα βόρεια προάστια.

Αρχικά, πηγαίνει σε ένα φοβερό μπεργκεράδικο. Εκεί συζητάει για τον ανταγωνισμό που υπάρχει πλέον σε τέτοιου είδους μαγαζιά και το πώς αυτός επηρεάζει την ποικιλία και την ποιότητά τους.

Επόμενη στάση του Δημήτρη είναι ένας καλτ προορισμός για παραδοσιακά ελληνικά φαγητά, μια ταβέρνα όπου οι μεγαλύτεροι ροκ σταρ της γης έχουν φάει λαχανοντολμάδες και κεφτεδάκια.

Τέλος, σε ένα μαγαζί γεμάτο ζύμες, πίτες και κουλούρια ο Δημήτρης παρασύρεται και φεύγει χορτάτος…

Μετά από όλα αυτά, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επιστρέφει στη δική του κουζίνα και δημιουργεί δύο συνταγές: πρώτα, σάντουιτς με χοιρινή πανσέτα και σπαστές πατάτες και στη συνέχεια, χωριάτικο κόκορα με κιμά, κάστανα και σταφίδες.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00!