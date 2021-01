Συνταγές

“Γειτονιές στο Πιάτο”: Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στο Περιστέρι (εικόνες)

Μια περιπλάνηση σε ξεχωριστά στέκια και τους ανθρώπους τους, αλλά και προτάσεις για νόστιμα πιάτα.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, με την εκπομπή «Γειτονιές στο Πιάτο», παίρνει τους δρόμους και αυτό το Σαββατοκύριακο!

Την Κυριακή 10 Ιανουαρίου στις 15:00 ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επισκέπτεται τον πιο πολυπληθή δήμο των δυτικών προαστίων, το Περιστέρι.

Πηγαίνει πρώτα στον πασίγνωστο «Τραβόλτα», ένα εστιατόριο με ευφάνταστες θαλασσινές γεύσεις που έκανε όλη την Αττική να γνωρίσει το Περιστέρι και τις χάρες του.

Επόμενος σταθμός, ένα στέκι για παρέες, μεζέδες, τσίπουρα, συγκλονιστικά σιουφιχτά με μανιτάρια και ικαριώτικες μουσικές.

Τέλος, επισκέπτεται ένα καλτ σουβλατζίδικο με το μερακλίδικο όνομα «Ο Σάλτσας», που προσφέρει το παλιό, αυθεντικό, «σωστό» σουβλάκι…

Ο Δημήτρης στην κουζίνα του σηκώνει μανίκια και μαγειρεύει: ένα ριζότο με γαρίδες και κρουτόν φέτας, και στη συνέχεια, ένα μεσογειακό τηγανητό κοτόπουλο με κρύα σάλτσα τομάτας.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00!

