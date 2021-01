Πολιτική

Τσαβούσογλου: Φίλος μου ο Δένδιας, θα συναντηθούμε τις επόμενες εβδομάδες

Από την Πορτογαλία αναφέρθηκε στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών.

Την ετοιμότητα του Έλληνα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για να συναντηθούν τις επόμενες εβδομάδες ανέφερε ο δεύτερος κατά την επίσκεψή του στην Πορτογαλία.

Όπως είπε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, «αυτήν τη στιγμή, υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για καλύτερο διάλογο με την Ελλάδα. Και σχεδιάζουμε να συναντηθούμε τις επόμενες εβδομάδες με τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, τον Νίκο Δένδια, ο οποίος είναι και πολύ καλός μου φίλος».

Σύμφωνα με τη Yeni Safak, που επικαλείται ο «Ελεύθερος Τύπος», ο Τσαβούσογλου εξέφρασε την πρόθεση της Τουρκίας «να γυρίσει σελίδα στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο Κυπριακό, λέγοντας πως η Τουρκία έχει υποστηρίξει όλες τις πρωτοβουλίες για να υπάρξει μια μακροχρόνια λύση στο ζήτημα, ωστόσο όλες έχουν απορριφθεί από τους Ελληνοκύπριους.

«Η Τουρκία είναι υπέρ της δίκαιης κατανομής στην Ανατολική Μεσόγειο. Δυστυχώς, για πολλά χρόνια, μερικά μέλη της ΕΕ, ορισμένες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και των Ελληνοκυπρίων, αγνοούσαν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων», ανέφερε κα πρόσθεσε ότι «απέκλειαν την Τουρκία από όλες τις πρωτοβουλίες και η Τουρκία ήταν υπομονετική. Όμως πρόσφατα, έπρεπε να ξεκινήσει τις δικές της δραστηριότητες μέσα στα πλαίσια των νόμιμων και καταχωρισμένων περιοχών της υφαλοκρηπίδας», κατέληξε.