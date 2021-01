Πολιτισμός

“Καζαντζάκης”: Το συγκλονιστικό παρασκήνιο της συμμετοχής του Στάθη Ψάλτη στην ταινία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πολυβραβευμένη βιογραφική ταινία του Γιάννη Σμαραγδή για την ζωή του Καζαντζάκη απόψε στον ΑΝΤ1.