Υγεία - Περιβάλλον

Κομισιόν: Συμφωνία με την Pfizer-ΒιοΝtech για επιπλεόν δόσεις

Η ανακοίνωση της προέδρου της Κομισιόν για τη συμφωνία που έκανε ώστε να λάβει τις επιπλέον δόσεις του εμβολίου.

Τα 27 κράτη-μέλη πορεύονται μαζί όσον αφορά στην αγορά εμβολίων ξεκαθάρισε η Πρόεδρος της Κομισιόν διευκρινίζοντας ότι «κανένα κράτος-μέλος δεν επιτρέπεται να διαπραγματεύεται παράλληλα».

Ειδικότερα, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν σημείωσε:«To μόνο πλαίσιο, μέσα στο οποίο διαπραγματευόμαστε, είναι ότι οι 27 το κάνουμε αυτό μαζί και κανένα κράτος-μέλος σε αυτή τη νομική δεσμευτική βάση δεν επιτρέπεται να διαπραγματεύεται παράλληλα ή να έχει συμβόλαιο παράλληλα».

Όπως ανακοίνωσε η κ. Φον Ντερ Λάιεν, η Κομισιόν εξασφάλισε επιπλέον 300.000.000 δόσεις του εμβολίου της Pfizer/ΒioNtech με τον συνολικό αριθμό των εμβολίων από τη συγκεκριμένη εταιρεία να φτάνει τα 600.000.000.