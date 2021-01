Πολιτισμός

Πέθανε η Τιτίνα Δανέλλη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος και συγγραφέας Τιτίνα Δανέλλη.



Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος και συγγραφέας Τιτίνα Δανέλλη.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια του στους οικείους της.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΚΚΕ, «Η Τιτίνα Δανέλλη γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Ιταλική Φιλολογία στη Νάπολη και στη Ρώμη της Ιταλίας, ενώ ταυτόχρονα παρακολούθησε τη σχολή Διερμηνέων. Εργάσθηκε ως δημοσιογράφος σε πολλά περιοδικά και σε απογευματινές εφημερίδες στο ελεύθερο αλλά και καλλιτεχνικό ρεπορτάζ.

Από το 1981 υπήρξε μέλος του ΚΚΕ. Από το 1985 και μέχρι τη συνταξιοδότηση της εργάζονταν στον "Ριζοσπάστη", στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ.

Ως συγγραφέας ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το αστυνομικό μυθιστόρημα. Πρώτο της έργο το μυθιστόρημα "Ο επιτυχημένος" (1971). Ακολούθησαν το μυθιστόρημα "Αντιπερισπασμός" (1973), οι νουβέλες "Αίθουσα αναμονής" (1974) και "Σερ Γκρέγκορι ή Καπετάν Γρηγόρης" (1986), το μυθιστόρημα "Ένα και Ένα κάνουν όσο θες" (σε συνεργασία με τον Μάνο Κοντολέων, 1981), το θεατρικό έργο "Έρως διατηρητέος έως... "(1996), και τα μυθιστορήματα "Ο θρήνος της Κλεοπάτρας" (2000), "Το παιχνίδι του δικαστή" (2002), "Εκ των πραγμάτων" (σε συνεργασία με τον Θανάση Μπαλοδήμα, 2003), "Η τέταρτη γυναίκα" (2004), και το κατασκοπευτικό μυθιστόρημα "Ο ταγματάρχης" (σε συνεργασία με τον Θανάση Παπαρήγα, 2007).

Επίσης έγραψε σενάρια για τηλεοπτικές σειρές και έκανε πολλές μεταγλωττίσεις από ξένες ταινίες. Έχει τιμηθεί με το βραβείο ΥΠΠΟ για το θεατρικό έργο "Έρως διατηρητέος έως..." (1995). Έλαβε μέρος, με διηγήματά της, και στους τέσσερις τόμους των "Ελληνικών εγκλημάτων" (2007, 2008, 2009 και 2011) ενώ συμμετείχε και στον συλλογικό τόμο "Η επιστροφή του αστυνόμου Μπέκα - Ο ήρωας του Γιάννη Μαρή σε νέες περιπέτειες" (2012).

Παρά τα προβλήματα υγείας που είχε τα τελευταία χρόνια, παρακολουθούσε την δράση και τις εκδηλώσεις του Κόμματος».

Το ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια του στους οικείους της Τιτίνας Δανέλλη.

Συλλυπητήρια και από την ΕΣΗΕΑ

Στο συλλυπητήριο μήνυμά της η ΕΣΗΕΑ, εκτός από το βιογραφικό της Τιτίνας Δανέλλη, τονίζει και πως διακρίθηκε για το ήθος, την ευσυνειδησία, την καλλιέργεια και τις ικανότητές της. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά την εκλεκτή συνάδελφο και συλλυπείται βαθύτατα την οικογένεια και τους οικείους της.εξέδωσε και η ΕΣΗΕΑ, τονίζοντας