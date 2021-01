Κοινωνία

Νεαρός έκλεβε με βία χρήματα από ηλικιωμένους

Χειροπέδες σε 22χρονο για ληστείες. Αναζητούνται οι συνεργοί του. Πώς έπειθε τους ηλικιωμένους να τον βάλουν στο σπίτι.

Για ληστεία και κλοπή κατά συναυτουργία σε βάρος ηλικιωμένων κατηγορείται 22χρονος που συνελήφθη στον Κολωνό, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος, μαζί με δύο συνεργούς του, που αναζητούνται, πήγαν στο σπίτι ηλικιωμένης στον Κολωνό και με το πρόσχημα ότι είχαν προκαλέσει φθορά στον τοίχο του σπιτιού της και ότι ήθελαν να την αποζημιώσουν, την έπεισαν να τους ανοίξει την πόρτα. Στη συνέχεια την ακινητοποίησαν με χρήση σωματικής βίας και της αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.

Από την έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Κολωνού, εξιχνιάστηκε μια επιπλέον διάρρηξη - κλοπή από οικία ηλικιωμένου, από όπου οι δράστες αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και τιμαλφή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.