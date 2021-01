Πολιτική

Εθνική ομοψυχία ζήτησε η Σακελλαροπούλου - Συμβούλιο πολιτικών αρχηγών ο Τσίπρας

Συνάντηση με την ΠτΔ είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο Προεδρικό Μέγαρο. Τι συζήτησαν για την πανδημία.

Την ανάγκη μίνιμουμ εθνικής συνεννόησης και ομοψυχίας, γιατί -πέρα από τις πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές- αυτό που έχει σημασία αυτήν την ώρα είναι να προστατεύσουμε τις ζωές των συνανθρώπων μας, υπογράμμισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά την συνάντησή της με τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Όπως τόνισε η Πρόεδρος, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορούμε να δούμε το μέλλον, το αύριο, με αισιοδοξία και επισήμανε: «Αυτό που προέχει τούτη την ώρα είναι να προχωρήσει το πρόγραμμα εμβολιασμού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και να εμβολιαστούν το συντομότερο δυνατό περισσότεροι συμπολίτες μας, ιδίως οι πιο ευάλωτοι».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πανδημία και η εξέλιξή της είναι μια πρωτοφανής κατάσταση και μια πρόκληση για όλους μας. «Για όλους την διαχειρίζονται, πρωτίστως την κυβέρνηση, αλλά και όλο το πολιτικό σύστημα, και βέβαια για τους πολίτες, που δοκιμάζονται και αγωνιούν, έχουν κόπωση, κυρίως λόγω των περιορισμών, που έχουν επιβληθεί, είναι αναγκαίο όμως να συνεχίσουμε να τους τηρούμε, γιατί είναι ο μόνος δρόμος να ξεπεράσουμε αυτή την δοκιμασία» επισήμανε ειδικότερα. Παρατήρησε, επίσης, ότι είναι θέμα ατομικής ευθύνης, του καθενός από εμάς, αλλά και των συλλογικών φορέων, που πρέπει κάθε φορά να δίνουν το σωστό μήνυμα.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι είναι μια πρωτόγνωρη δοκιμασία για όλο τον κόσμο, και ανέφερε ότι εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχει και των συνεχών μεταβολών των δεδομένων, παρατηρούνται λάθη και παραλείψεις. Μάλιστα, τόνισε ότι βλέποντας και τις άλλες χώρες, δεν υπάρχει, δυστυχώς, ευθεία οδός για την αντιμετώπιση της πανδημίας. «Και βέβαια κάθε απώλεια ανθρώπινης ζωής, είναι μοναδική, δεν είναι ένας απλός αριθμός, έχει τη δική της μοναδική σημασία. Καλό είναι όμως να θυμόμαστε ότι, σε σύγκριση με άλλες χώρες, η Ελλάδα, τα έχει πάει αρκετά ικανοποιητικά έως τώρα στη διαχείριση της πανδημίας» υπογράμμισε η κυρία Σακελλαροπούλου.

Τέλος, τόνισε ότι θα ήθελε να συζητήσει με τον κ. Τσίπρα και να ακούσει τις προτάσεις του, σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων και τον διεθνή διάλογο που υπάρχει επί του θέματος.

Από την πλευρά του, ο κ. Τσίπρας κατέθεσε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ανησυχία του «για την εξέλιξη της πανδημίας και κυρίως για την αδυναμία, την ανεπάρκεια, ενός ικανού σχεδίου να περιορίσει τις συνέπειές της». Όπως είπε «η χώρα μας έχει έναν τραγικό απολογισμό μέχρι τώρα, πάνω από 5000 συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους. Αυτό, που μας ανησυχεί ιδιαίτερα, είναι ότι σχεδόν 4500 από αυτούς, από τον Νοέμβριο και μετά. Το δεύτερο κύμα της πανδημίας ήταν πολύ πιο οξύ».

Παράλληλα, ανέφερε, ότι στο πλαίσιο μιας δημοκρατίας, ο κλασικός ρόλος της αντιπολίτευσης είναι η κριτική στην κυβέρνηση, ωστόσο όταν τα θέματα αγγίζουν την υπέρτατη αξία της ανθρώπινης ζωής, ευθύνη όλων μας είναι να καταθέτουμε και προτάσεις. «Ακριβώς αυτό θέλω να κάνω με την επίσκεψή μου, να σας καταθέσω τις σκέψεις και τις προτάσεις μου. Επείγουσες προτάσεις και σκέψεις, με την έννοια του επείγοντος της εφαρμογής τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό, που οι ειδικοί λένε ότι πιθανότατα έρχεται: ένα τρίτο και σφοδρό κύμα εξάπλωσης των κρουσμάτων» πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας.

Τέλος, τόνισε ότι θα ήθελε να μοιραστεί με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και τις σκέψεις και ανησυχίες μου, που έχουν να κάνουν με την προστασία των ελευθεριών, των δικαιωμάτων, της ίδιας της δημοκρατίας.

«Γνωρίζω, και από δικές σας παρεμβάσεις, ότι και εσείς συμμερίζεστε την ανάγκη όλοι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και την ίδια την δημοκρατία και κυρίως οι αναγκαίοι περιορισμοί να μην αποτελέσουν για όλους μας, μια συνήθεια. Να μην πάθουμε μιθριδατισμό ως κοινωνία. Παρά τους αναγκαίους περιορισμούς, οι θεσμοί πρέπει να λειτουργήσουν, η λογοδοσία της εξουσίας-που είναι βασικό συστατικό της δημοκρατίας-πρέπει να είναι παρούσα, οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες, όλοι μας πρέπει να προσπαθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση» κατέληξε ο πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευση.

Ταραντίλης: Θα περιμέναμε κ. Τσίπρα να είστε καλύτερα ενημερωμένος

"Θα περιμέναμε από τον κ. Τσίπρα να είναι καλύτερα ενημερωμένος, ώστε οι τοποθετήσεις του, ιδιαίτερα ύστερα από τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να είναι ακριβείς. Τον πληροφορούμε λοιπόν ότι τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν συμφωνήσει ότι πορεύονται μαζί όσον αφορά στην αγορά εμβολίων και δεν επιτρέπεται να κινούνται μονομερώς, όπως ζητάει ο ίδιος. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν μόλις σήμερα επανέλαβε με ξεκάθαρο τρόπο ότι "κανένα κράτος-μέλος δεν επιτρέπεται να διαπραγματεύεται ή να έχει συμβόλαιο παράλληλα". Προτείνει μήπως να παραβιάσουμε την κοινή ευρωπαϊκή συμφωνία; Αυτό είναι ξεκάθαρα εις βάρος της χώρας" αναφέρει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος Ταραντίλης, απαντώντας σε δήλωση που είχε κάνει νωρίτερα ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

"Όσον αφορά στην πρόταση για την αγορά της πατέντας εμβολίων από την Ε.Ε. του υπενθυμίζουμε την θέση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τις 6 Απριλίου με άρθρο του στην γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung από κοινού με τον Ηλία Μόσιαλο, για την ευρωπαϊκή αγορά της πατέντας του εμβολίου ώστε να αποτελέσει δημόσιο αγαθό και να καταστεί δυνατή η οργάνωση της παραγωγής σε πολλές τοποθεσίες" ανέφερε ο κ. Ταραντίλης.

"Ο κ. Τσίπρας ζητά επίσης τη συνταγογράφηση των τεστ. Τον καλούμε να στηρίξει ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης την πλατφόρμα για δωρεάν τεστ testing.gov.gr που παρέχει αυτή τη δυνατότητα σε 386 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Θα ήταν όντως εξαιρετικά χρήσιμο ώστε πολύ περισσότεροι συμπολίτες μας να κάνουν δωρεάν τεστ" τόνισε ο κυβερνητικό εκπρόσωπος και συμπλήρωσε:

"Αναφορικά, τέλος, με τις επιδόσεις της Ελλάδας στην αντιμετώπιση της πανδημίας, επισυνάπτουμε τους χθεσινούς χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΕCDC) που αποτυπώνουν με ακρίβεια την καλύτερη θέση της χώρας μας από την πλειονότητα των χωρών της Ευρώπης.

Η αντιμετώπιση της πανδημίας αποτελεί εθνικό στοίχημα. Γι΄ αυτό μέχρι σήμερα έχουν γίνει ειδικές συζητήσεις στο Κοινοβούλιο ώστε ο ελληνικός λαός να είναι πλήρως ενημερωμένος για τις θέσεις και τις προτάσεις των κομμάτων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει κάνοντας χρήση του άρθρου 142Α του Κανονισμού της Βουλής, συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, την ερχόμενη Παρασκευή 15 Ιανουαρίου, ώστε ανοιχτά κι όχι πίσω από κλειστές πόρτες, το κάθε κόμμα να καταθέσει τις προτάσεις του.

Η αντιμετώπιση της πανδημίας απαιτεί ειλικρίνεια και ρεαλιστικές προτάσεις. Τις περιμένουμε".

ΚΙΝΑΛ: Δεν είναι θέμα συμβουλίου η πανδημία

Απορρίπτει το Κίνημα Αλλαγής την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών με θέμα τη διαχείριση της πανδημίας. Όπως επισημαίνει ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Παύλος Χρηστίδης, σε δήλωση του: «Δεν είναι θέμα συμβουλίου πολιτικών αρχηγών η πανδημία. Ο φυσικός χώρος είναι η Βουλή».

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, σύμφωνα με τον κ. Χρηστίδη, θα καταθέσει επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη διαχείριση της πανδημίας.

Ολόκληρη η δήλωση του Παύλου Χρηστίδη:

«Δεν είναι θέμα συμβουλίου πολιτικών αρχηγών η πανδημία. Ο φυσικός χώρος για αυτή τη συζήτηση είναι η βουλή και για αυτό όσο μας αφορά καταθέτουμε επίκαιρη ερώτηση της Προέδρου του Κινήματος Φώφης Γεννηματά, προς τον Πρωθυπουργό για το θέμα».