Οικονομία

ΙΟΒΕ: Οριακή ενίσχυση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος το Δεκέμβριο

Πού διαμορφώθηκε ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος το Δεκέμβριο σε σύγκριση με το Νοέμβριο.

Ενισχύθηκε οριακά τον Δεκέμβριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος και διαμορφώθηκε στις 91,5 μονάδες, έναντι 91,0 μονάδων τον Νοέμβριο 2020.

Σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, η πορεία του δείκτη είναι αποτέλεσμα κυρίως της βελτίωσης προσδοκιών στη Βιομηχανία, τομέα που αφενός δεν αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία του, αφετέρου συνδέεται περισσότερο με το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, το οποίο ήταν λιγότερο δυσμενές στο τέλος του 2020 από ό,τι εγχωρίως. Ταυτόχρονα, σημειώνεται μικρή ανάκαμψη και της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, μετά από πέντε μήνες συνεχούς υποχώρησης.

Όπως επισημαίνει το ΙΟΒΕ, ουσιαστικά η συνέχιση των μέτρων και κατά την εορταστική περίοδο, είχε ήδη σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί στην έρευνα του Νοεμβρίου, οπότε ο δείκτης είχε επιδεινωθεί. Η επαναλειτουργία φυσικών καταστημάτων σε ορισμένες δραστηριότητες και η εφαρμογή νέων μορφών πωλήσεων όπως ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών παραγγελιών και «παραλαβή στην πόρτα», αναθέρμαναν ελαφρώς την αγορά, αλλά υποκατέστησαν μόνον μικρό μέρος του συνηθισμένου κύκλου εργασιών στην εορταστική περίοδο και σε ορισμένες μόνο κατηγορίες αγαθών.

Ευρύτερα στον επιχειρηματικό τομέα η απαισιοδοξία διατηρείται, καθώς οι επιχειρήσεις καλούνται να αναπροσαρμόζουν τη λειτουργία τους ανάλογα με τις εξελίξεις στο πεδίο της πανδημίας ενώ δεν υπάρχει ακόμη ξεκάθαρη ορατότητα για τη λήξη της. Τα τρέχοντα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων επιδρούν εν μέρει ανασχετικά στις επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν μεσοπρόθεσμα την κανονική λειτουργία της αγοράς. Οι παρεμβάσεις πολιτικής που θα πραγματοποιηθούν προσεχώς είναι κρίσιμες και είναι σκόπιμο να αφορούν σε ενεργητικές δράσεις υποβοήθησης της προσαρμογής των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες και λιγότερο σε ενίσχυσή τους στην τρέχουσα κατάστασή τους. Αναλυτικότερα:

στη βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση μεταβλήθηκε οριακά, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα μεταβλήθηκαν ήπια και οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες ενισχύθηκαν σημαντικά.

στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή ενισχύθηκαν έντονα, σε αντίθεση με τις αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση οι οποίες μεταβλήθηκαν ηπιότερα.

στο λιανικό εμπόριο, οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύονται, σημαντικά όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, ενώ το ύψος των αποθεμάτων αποκλιμακώνεται.

στις υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων να ενισχύθηκαν ελαφρά, όπως και οι αντίστοιχες για τη ζήτηση όμως οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της κινήθηκαν ήπια ανοδικά.

στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας βελτιώνονται όπως και οι αντίστοιχες για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, ενώ παράλληλα βελτιώνονται οι εκτιμήσεις για μείζονες αγορές και η πρόθεση για αποταμίευση.