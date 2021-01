Κόσμος

Έκρηξη και φωτιά σε βυτιοφόρο (εικόνες)

Τεράστιο πρόβλημα στο δρόμο και θεαματικές εικόνες από την έκρηξη.

Βυτιοφόρο που μετέφερε 44.000 λίτρα καυσίμων συγκρούστηκε με άλλο όχημα, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη έκρηξη.

Το ατύχημα έγινε σε αυτοκινητόδρομο του Λάγος, κοντά σε σταθμό της Πυροσβεστικής, κάτι που βοήθησε στο να αντιμετωπιστεί άμεσα η φωτιά.

Δεν υπήρξε θύμα, ωστόσο ο δρόμος υπέστη μεγάλη καταστροφή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το βυτιοφόρο συγκρούστηκε στο πλάι με άλλο φορτηγό, το οποίο μετέφερε σίδερα.