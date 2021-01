Κόσμος

Σοκ στα Κατεχόμενα: Ανήλικος σκότωσε τους γονείς του και αυτοκτόνησε

Ανείπωτη τραγωδία με ανήλικο να ξεκληρίζει την οικογένειά του. Η έρευνα για τα αίτια.

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στα Κατεχόμενα με ανήλικο να σκοτώνει τους γονείς του πριν αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με τα τουρκοκυπριακά Μέσα, οι οικογενειακές διαφορές «όπλισαν» το χέρι του 14χρονου .

Αυτό που επιβεβαιώνεται από τις τοπικές Αρχές είναι ότι το 14χρονο παιδί έδωσε τέρμα στη ζωή του αφού προηγουμένως πυροβόλησε τη μάνα και τον πατέρα του.

Από το μακελειό επέζησε 18χρονος γιος ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει.

Οι κατοχικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τα ακριβή αίτια της υπόθεσης.

Πηγή: sigmalive.com