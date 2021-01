Πολιτική

Πολιτική κόντρα για την πανδημία και τα εμβόλια

Ανέβηκαν οι τόνοι της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Το κυβερνητικό σχέδιο, οι εμβολιασμοί και το αίτημα για σύγκληση του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών.



«Θα περιμέναμε από τον κ. Τσίπρα να είναι καλύτερα ενημερωμένος, ώστε οι τοποθετήσεις του, ιδιαίτερα ύστερα από τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να είναι ακριβείς» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντίλης, ενώ σημείωσε πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει -κάνοντας χρήση του άρθρου 142Α του Κανονισμού της Βουλής- συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, την ερχόμενη Παρασκευή 15 Ιανουαρίου, ώστε ανοιχτά κι όχι πίσω από κλειστές πόρτες, το κάθε κόμμα να καταθέσει τις προτάσεις του για την πανδημία.



Σε δήλωσή του και απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ο οποίος νωρίτερα ζήτησε σύγκληση του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών – ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «τον πληροφορούμε λοιπόν ότι τα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. έχουν συμφωνήσει ότι πορεύονται μαζί όσον αφορά στην αγορά εμβολίων και δεν επιτρέπεται να κινούνται μονομερώς, όπως ζητάει ο ίδιος. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν μόλις σήμερα επανέλαβε με ξεκάθαρο τρόπο ότι “κανένα κράτος-μέλος δεν επιτρέπεται να διαπραγματεύεται ή να έχει συμβόλαιο παράλληλα”. Προτείνει μήπως να παραβιάσουμε την κοινή ευρωπαϊκή συμφωνία; Αυτό είναι ξεκάθαρα εις βάρος της χώρας».



Όσον αφορά στην πρόταση του κ. Τσίπρα για την αγορά της πατέντας εμβολίων από την Ε.Ε., ο κ. Ταραντίλης σημείωσε: «Του υπενθυμίζουμε την θέση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τις 6 Απριλίου με άρθρο του στην γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung από κοινού με τον Ηλία Μόσιαλο, για την ευρωπαϊκή αγορά της πατέντας του εμβολίου ώστε να αποτελέσει δημόσιο αγαθό και να καταστεί δυνατή η οργάνωση της παραγωγής σε πολλές τοποθεσίες».



«Ο κ. Τσίπρας ζητά επίσης τη συνταγογράφηση των τεστ. Τον καλούμε να στηρίξει ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης την πλατφόρμα για δωρεάν τεστ testing.gov.gr που παρέχει αυτή τη δυνατότητα σε 386 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Θα ήταν όντως εξαιρετικά χρήσιμο ώστε πολύ περισσότεροι συμπολίτες μας να κάνουν δωρεάν τεστ» πρόσθεσε.



«Αναφορικά, τέλος, με τις επιδόσεις της Ελλάδας στην αντιμετώπιση της πανδημίας, επισυνάπτουμε τους χθεσινούς χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΕCDC) που αποτυπώνουν με ακρίβεια την καλύτερη θέση της χώρας μας από την πλειονότητα των χωρών της Ευρώπης» συνέχισε.

ΣΥΡΙΖΑ: “Ψέματα και σιωπές από μία κυβέρνηση χωρίς σχέδιο”

Η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, Νάσου Ηλιόπουλου, στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Χρ. Ταραντίλη:

"Ο κ. Ταραντίλης πρέπει να κατανοήσει ότι η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου απαιτεί γνώση των δεδομένων και τεκμηριωμένες απαντήσεις, ιδιαίτερα όταν απευθύνεται στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκτός εάν επιθυμεί να ακολουθήσει το παράδειγμα του προκατόχου του που μία στις δύο απαντούσε με ψεύδη και συκοφαντίες. Του θυμίζουμε λοιπόν ότι την «κοινή ευρωπαϊκή συμφωνία» που επικαλείται, την έχει ήδη καταστρατηγήσει η Γερμανία, εξασφαλίζοντας επιπλέον 30 εκατ. εμβόλια για τους πολίτες της, πέρα από αυτά που θα πάρει από την ΕΕ. Εκτός εάν θεωρεί πως η Γερμανία δεν είναι στην ΕΕ.

Του θυμίζουμε επίσης πως το σύνολο των επιστημόνων ζητούν από την αρχή της πανδημίας συνταγογράφηση και μαζικά δωρεάν τεστ για το σύνολο του πληθυσμού. Η κυβέρνηση αντί αυτού, αφού μετέτρεψε για 8 μήνες το τεστ σε πολύτιμο και απλησίαστο αγαθό για χιλιάδες οικογένειες, με αποτέλεσμα να μην έχουν οι επιστήμονες εικόνα της διασποράς, τώρα κάνει λοταρία για λίγους τυχερούς, ενώ το τελευταίο διάστημα έχει ελαχιστοποιήσει τα τεστ που γίνονται καθημερινά. Σε ό,τι αφορά στην εξασφάλιση της πατέντας του εμβολίου, ο κ. Τσίπρας ζήτησε σήμερα η χώρα να πάρει συγκεκριμένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, δεν ζήτησε να μας πει ο κ. Μητσοτάκης τη θέση του. Είναι Πρωθυπουργός και όχι αρθρογράφος.

Το μόνο που δεν μας προκαλεί εντύπωση είναι η σιωπή του για το αίτημα ενίσχυσης του ΕΣΥ με επίταξη των ιδιωτικών κλινικών. Ακόμα και μέσα στην πανδημία η κυβέρνηση στηρίζει τα ιδιωτικά συμφέροντα στο χώρο της υγείας. Ο κ. Τσίπρας σήμερα απηύθυνε ύστατη πρόταση συνεννόησης προκειμένου η χώρα να αποκτήσει σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αντί ο κ. Μητσοτάκης να την υιοθετήσει και να συγκαλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, παρουσία και επιστημόνων της Επιτροπής, απαντά με διεξαγωγή συζήτησης στη Βουλή. Αντί για συνεννόηση επιλέγει ακόμα μία φορά την αντιπαράθεση. Θα την έχει και θα είναι οξεία. Όπως θα έχει και την αποκλειστική ευθύνη για ό,τι συμβεί από εδώ και στο εξής".

Στην συνέχεια πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ανέφεραν πως «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για να απαντήσει στον κ. Τσίπρα είπε δεν επιτρέπεται καμία χώρα να κινείται μονομερώς για το εμβόλιο αλλά: Το politico σήμερα επιβεβαιώνει πως η Γερμανία παίρνει επιπλέον 30 εκατ. εμβόλια από διμερή συμφωνία με την Pfizer, ενώ μόλις χθες ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης επιβεβαίωσε πως ζήτησε εμβόλια από το Ισραήλ».

Γεννηματά: Αρνητικά τα πρώτα συμπεράσματα για την διαδικασία του εμβολιασμού

Από την πλευρά της πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά σε δήλωσή της αναφέρει ότι «τα πρώτα συμπεράσματα για την διαδικασία του εμβολιασμού είναι αρνητικά. Αποδεικνύουν και πάλι την έλλειψη σχεδίου, η Κυβέρνηση συνεχίζει να προχωρά με τη λογική του βλέποντας και κάνοντας. Με τον ρυθμό που προχωρούν η πολυπόθητη ανοσία θα καθυστερήσει πολύ. Οι απειλές για τη δημόσια υγεία θα είναι «εδώ» για αρκετούς μήνες. Η Κυβέρνηση επιτέλους οφείλει να αλλάξει ρότα. Η διαδικασία του εμβολιασμού απαιτεί σχέδιο, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Ώστε να «ξαναπάρουμε τη ζωή μας πίσω» και να απομονωθούν οι ανεύθυνες φωνές».

Συγκεκριμένα η κ. Γεννηματά προτείνει:

Να προετοιμαστούν και να εξοπλιστούν επιτέλους τα 1.018 εμβολιαστικά κέντρα που έχουν ανακοινωθεί. Με προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτών όπου είναι απαραίτητο ώστε να μην αποδυναμωθεί η λειτουργία του ΕΣΥ. Ο εμβολιασμός δεν μπορεί να γίνεται μόνο στα Νοσοκομεία. Να αξιοποιηθεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στους εμβολιασμούς. Υπάρχει δυνατότητα μέσω της ΠΦΥ, να δημιουργηθούν Παρατηρητήρια σε κάθε Περιφέρεια της χώρας, που θα δίνουν στοιχεία για τον εμβολιασμό και τα αντισώματα στον πληθυσμό. Με αυτό τον τρόπο εξυπηρετείται το σταδιακό άνοιγμα των περιοχών με ασφάλεια, ιδίως εν όψει της νέας τουριστικής περιόδου. Να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια στην διαδικασία και ιδιαίτερα στην «σειρά» του εμβολιασμού. Με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο (real time) για την υλοποίηση του προγράμματος, κατά εμβολιαστικό κέντρο (με αριθμούς). Να περιγραφούν αναλυτικά οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που θα εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα. Να δοθεί Πιστοποιητικό για όσους εμβολιάζονται , το οποίο πρέπει να είναι και στα Αγγλικά ώστε να διευκολύνονται τυχόν μετακινήσεις στο εξωτερικό. Και να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα μεταξύ της Α’ και της Β’ δόσης του εμβολιασμού.

Όχι άλλα λάθη, σημειώνει η κ Γεννηματά και προσθέτει: «Εμείς έχουμε καταθέσει εδώ και καιρό τις προτάσεις μας για το τι πρέπει να γίνει και επιμένουμε.

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το ασφαλές άνοιγμα ανά περιοχή με μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ. Όχι άλλα αδιέξοδα οριζόντια μέτρα και άνοιγμα κλείσιμο ακορντεόν. Διαφάνεια και αξιοπιστία στα επιδημιολογικά στοιχεία. Δομές αποκατάστασης από επιπλοκές του covid-19 σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Τέλος στο συνωστισμό στα σχολεία. Τάξεις με λίγους μαθητές. Τεστ σε όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές».

Παράλληλα, απορρίπτει το Κίνημα Αλλαγής την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών με θέμα τη διαχείριση της πανδημίας. Όπως επισημαίνει ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Παύλος Χρηστίδης, σε δήλωση του: «Δεν είναι θέμα συμβουλίου πολιτικών αρχηγών η πανδημία. Ο φυσικός χώρος είναι η Βουλή».

Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση αξιοποιεί επικοινωνιακά το θέμα των αναγκαίων εμβολιασμών

«Για μια ακόμη φορά η κυβέρνηση αξιοποιεί επικοινωνιακά το θέμα των αναγκαίων εμβολιασμών, εν μέσω μάλιστα επιδείνωσης της πανδημίας, για να κρύψει τις παλινωδίες και τις εγκληματικές της ευθύνες, αφού δεν προχωρά στη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, σε μαζικά τεστ του πληθυσμού και στη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας, στους χώρους δουλειάς, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στα σχολεία και τις σχολές» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Όπως επισήμανε στη συνέχεια «ακόμη, όμως, και αυτός ο εμβολιασμός προχωράει πολύ αργά, εξαιτίας των ανταγωνισμών των εταιρειών και των συμφωνιών που έχει υπογράψει η ΕΕ. Σήμερα, μάλιστα, ακούσαμε την κυνική δήλωση της προέδρου της Κομισιόν ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να έχουν το δικό τους σχέδιο προμήθειας εμβολίων. Γι' αυτό και το ΚΚΕ έχει ζητήσει να δοθούν στη δημοσιότητα οι συμβάσεις που έχει υπογράψει η ΕΕ με τις διάφορες εταιρείες». «Όλα τα παραπάνω είναι πρωτίστως ζητήματα διεκδίκησης και πάλης του λαού. Δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, ούτε και στις δήθεν "εθνικές" συνεννοήσεις και σε συμβούλια πολιτικών αρχηγών, που επικαλούνται εναλλάξ πότε ο ΣΥΡΙΖΑ, πότε η ΝΔ, πότε το ΚΙΝΑΛ, αφού το μόνο που κάνουν είναι να δίνουν τελικά άλλοθι στην κυρίαρχη πολιτική που πλήττει το λαό μας», κατέληξε στη δήλωσή του ο Δ. Κουτσούμπας.

Επίσης σε ανακοίνωσή του σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων το ΚΚΕ αναφέρει: «Σήμερα, το αναγκαίο και αυτονόητο είναι πώς θα βρεθούν ξανά μαζί μαθητές και εκπαιδευτικοί με ασφάλεια στα σχολεία. Αυτό σημαίνει: περισσότεροι εκπαιδευτικοί, περισσότερες αίθουσες και τεστ παντού. Όσο δεν γίνονται αυτά, χάνεται πολύτιμος χρόνος. Τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά ανοίγουν χωρίς τα απαραίτητα μέτρα, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια μένουν κλειστά για τρεις μήνες, τα Πανεπιστήμια είναι κλειστά για έναν χρόνο με σοβαρές συνέπειες στη μόρφωση, στην ψυχολογία, στην κοινωνικοποίηση μαθητών και φοιτητών. Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες!».

Οριζόντιο πρόγραμμα ελέγχων για τα εμβόλια από την ΕΑΔ

Εν τω μεταξύ, σε ανακοίνωσή της η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σημειώνει πως «οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε συνεργασία με το κεντρικό συντονιστικό όργανο και το Υπουργείο Υγείας, μετέβησαν σήμερα στο ΠΓΝ Αττικό, το ΓΝ Σωτηρία, το Αρεταίειο και το Αιγινήτειο. Το κλιμάκιο της ΕΑΔ προχώρησε στην αξιολόγηση της τήρησης των διαδικασιών ελέγχου και των απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στο εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο εμβολιασμών κατά της COVID-19, με περίοδο αναφοράς την περίοδο 27.12.2020 έως 05.01.2021. Η ΕΑΔ έχει εκπονήσει οριζόντιο πρόγραμμα ελέγχων σε όλο τον κύκλο διανομής, φύλαξης και χρήσης των εμβολίων, η εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε σήμερα στα παραπάνω τέσσερα νοσοκομεία και περιλαμβάνει ελέγχους σε όλη την επικράτεια για την επιτήρηση των διαδικασιών και τη διασφάλιση της διαφάνειας και ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορονοϊού»