Νοσοκομείο “Παπανικολάου”: Απολογισμός δραστηριότητας των ΜΕΘ COVID

Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας εξακολουθούν να έχουν καθοριστικό ρόλο στην επιβίωση των ασθενών με COVID -19.

Η έλευση του εμβολίου κατά της COVID-19 προσφέρει ελπίδα στην ανθρωπότητα , ωστόσο μέχρι να εμβολιασθεί ο αριθμός εκείνος των ανθρώπων, ο απαραίτητος για την εξασφάλιση ανοσίας, οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας(ΜΕΘ) θα εξακολουθούν να έχουν καθοριστικό ρόλο στην επιβίωση των ασθενών με COVID -19.

«Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εξ ορισμού είναι ένα νοσοκομείο μέσα στο Νοσοκομείο. Είναι ειδικότητα πρώτης γραμμής και η καθοριστική της σημασία έγινε περισσότερο και από εμφανής κατά τη διάρκεια της πανδημίας αναδεικνύοντας την ανάγκη της συνεχούς ενίσχυσής της με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό» επισημαίνεται σε ανακοίνωση του νοσοκομείου «Γ.Παπανικολάου», το οποίο ως νοσοκομείο αναφοράς , έκανε απολογισμό της δραστηριότητας των ΜΕΘ όπου, στη διάρκεια του 2020, νοσηλεύτηκαν και υποστηρίχθηκαν με επεμβατικό μηχανικό αερισμό 229 ασθενείς με COVID-19 εκ των οποίων κατέληξαν οι 74 (ποσοστό 37,9%).

Ο αριθμός κλινών ΜΕΘ- COVID από 30 που ήταν πρώτο κύμα της πανδημίας, αυξήθηκε σε 43 στο δεύτερο κύμα. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος το νοσοκομείο διέθεσε αρχικά (16/3 - 3/4/20) την Β ΜΕΘ , δυναμικότητας 12 κλινών και στη συνέχεια (4/4/2020 έως σήμερα) την ΑΜΕΘ, δυναμικότητας 18 κλινών. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος, κατά το οποίο οι ανάγκες ήταν εξαιρετικά αυξημένες, διέθεσε συνολικά 43 κλίνες: Εκτός από την Α ΜΕΘ διατέθηκαν σταδιακά η Κλινική Αναπνευστικής Ανεπάρκειας (7 κλίνες) στις 30/10/20, η ΒΜΕΘ (12 κλίνες) στις 9/11/20 και η ΜΕΘ εγκαυμάτων (6 κλίνες) στις 17/11/20.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια του 2020 νοσηλεύτηκαν και υποστηρίχθηκαν με επεμβατικό μηχανικό αερισμό 229 ασθενείς (ΑΜΕΘ: 129, ΒΜΕΘ: 49, ΚΑΑ: 36, ΜΕΘ εγκαυμάτων: 15 ), εκ των οποίων οι 12 κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος και οι 217 κατά τη διάρκεια του δεύτερου.

Η έκβαση των ασθενών αυτών έχει ως εξής:

Α. Επί των ασθενών που διακινήθηκαν (195):

Εξήλθαν από τη ΜΕΘ : 121 (62% )

81 ( 71%) Διακομίσθηκαν αποσωληνωμένοι

40 (29%) Περαιτέρω νοσηλεία/αποκατάσταση σε non COVID ΜΕΘ /ΜΑΦ

Κατέληξαν : 74 (37.9%)

Β. Παραμένουν για νοσηλεία : 34 ασθενείς

Επίσης, τον Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο το πρόγραμμα εκπαίδευσης C19-SPACE, το οποίο διοργανώθηκε από την ESICM (European Society of Intensive Care Medicine) σε συνεργασία με την Α ΜΕΘ και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα περιελάμβανε εκπαίδευση σε βασικά αντικείμενα και δεξιότητες της Εντατικής Ιατρικής με τη χρήση εικονικής πραγματικότητας και απευθυνόταν σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται εκτός ΜΕΘ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία δεξαμενής επαγγελματιών υγείας ικανών να υποστηρίξουν τις ΜΕΘ σε περιπτώσεις ύψιστης ανάγκης. Κατά τον πρώτο κύκλο εκπαιδεύτηκαν 12 επαγγελματίες υγείας, ενώ για τον δεύτερο κύκλο που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο δήλωσαν συμμετοχή 25.