Εμβόλιο AstraZeneca: πρόσθετα στοιχεία έλαβε ο EMA

Τι άλλο αναμένει από την εταιρεία ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Πότε αναμένεται η απόφαση για την έγκριση του σκευάσματος.

Της Μαρίας Αρώνη

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ανακοίνωσε ότι έχει λάβει πρόσθετα δεδομένα από την εταιρεία Astra Zeneca για το εμβόλιό της κατά του κορονοϊού.

Ο ΕΜΑ αναμένει την επόμενη εβδομάδα το αίτημα για την "υπό όρους" εμπορία του εμβολίου από την AstraZeneca.

"Πιθανόν, ο ΕΜΑ θα καταλήξει σε συμπέρασμα στο τέλος του Ιανουαρίου, ανάλογα με τα δεδομένα και την πρόοδο της αξιολόγησης", αναφέρει ο Οργανισμός σε μήνυμά του στο twitter.