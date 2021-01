Οικονομία

“Ιανός” – Έκτακτο επίδομα: Ξεκινά ο έλεγχος των δικαιολογητικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά, τα οποία θα ζητηθούν, με συστημένο έγγραφο, από τους πληγέντες.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 στην Εύβοια και την επικείμενη λήξη υποβολής των αντίστοιχων αιτήσεων λόγω του καιρικού φαινόμενου «Ιανός» στις 31-1-2021, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα ξεκινήσει τον έλεγχο ενημερώνοντας εγγράφως τους αιτούντες προκειμένου να προσκομίσουν, σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την παραλαβή της ειδοποίησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των δηλωθέντων στοιχείων.

Τα δικαιολογητικά, τα οποία θα ζητηθούν με συστημένο έγγραφο, προκειμένου να διεξαχθεί ο έλεγχος είναι τα παρακάτω:

• Για τη διαπίστωση των ζημιών της πληγείσας κατοικίας ή επιχείρησης, ο κωδικός της αυτοψίας επιτροπών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Φ.Ε.Κ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή η αυτοψία άλλης δημόσιας ή δημοτικής αρχής (Πυροσβεστική, Περιφέρεια, Δήμος κ.λπ.). Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να ζητηθούν οποιαδήποτε στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι η κατοικία ή η επιχείρηση έχει πληγεί (π.χ. φωτογραφίες κ.λπ.).

• Για τη διαπίστωση της χρήσης πληγείσας κατοικίας τα φορολογικά στοιχεία Ε1, Ε2, ΕΝ.Φ.Ι.Α (φορολογικού έτους 2019) και Ε9 με τις μεταβολές μέχρι την ημέρα του συμβάντος καθώς και η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας σε περίπτωση ενοικιαστή μακροχρόνιας μίσθωσης.

• Για τη διαπίστωση της στέγασης και λειτουργίας πληγείσας επιχείρησης τα φορολογικά στοιχεία Ε1 και Ε3 ή Ν και Ε3 ανάλογα με τη μορφή (ατομική ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) της επιχείρησης του φορολογικού έτους 2019 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2019 έως και 31.12.2019) και η εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το TAXISNET.

• Για την ταυτοποίηση της διεύθυνσης και τη χρήση της πληγείσας κατοικίας ή επιχείρησης, αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

Επισημαίνεται ότι, μετά τον έλεγχο της ορθότητας της υποβληθείσας αίτησης και της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων, εφόσον το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διαπιστώσει ψευδή δήλωση ή δεν παραλάβει - εντός του διμήνου - τα δικαιολογητικά των δηλωθέντων στοιχείων των αιτούντων, θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να επιβάλει την επιστροφή του τετραπλασίου του χορηγηθέντος επιδόματος, προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Σημειώνεται ότι έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις σε όσους, ήδη έχουν κάνει αίτηση μέσω του ianos-aid.services.gov.gr, το οποίο λειτουργεί από την 8η Οκτωβρίου 2020.