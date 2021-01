Πολιτική

Κυβερνητικές πηγές για Novartis: Οι σκοτεινές μεθοδεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύφθηκαν

Σχόλιο για τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ, έπειτα από αίτημα των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Δικαιοσύνης.

"Οι σκοτεινές μεθοδεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύφθηκαν, όμως το οικονομικό σκάνδαλο παραμένει. Η κυβέρνηση κινείται μεθοδικά προκειμένου να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον", τονίζουν κυβερνητικές πηγές για τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ σχετικά με το σκάνδαλο Novartis, έπειτα από αίτημα των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Δικαιοσύνης.

Προσθέτουν πως "το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους θέτει το νομικό πλαίσιο ώστε τα αρμόδια Υπουργεία και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου να ασκήσουν αγωγές."

Αναλυτικά το σχόλιο κυβερνητικών πηγών:

"«Με τους χειρισμούς της Κυβέρνησης ουσιαστικά συγκαλύπτεται το ελληνικό σκέλος ενός αναμφισβήτητου οικονομικού σκανδάλου με διεθνή διάσταση», τόνιζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, στις 18 Μαΐου 2018, στη Βουλή.

Παράλληλα με την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δικαιοσύνη, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή κινήθηκε προκειμένου να αναζητηθούν αποζημιώσεις υπέρ του δημοσίου. Ύστερα από αίτημα των Υπουργών, Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, Υγείας Βασίλη Κικίλια και Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους θέτει το νομικό πλαίσιο ώστε τα αρμόδια Υπουργεία και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου να ασκήσουν αγωγές. Αυτό θα κάνουν. Σε αντίθεση με αυτά που έκαναν ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ που αντί να διερευνήσουν το μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο το χρησιμοποίησαν ως εργαλείο στοχοποίησης και κατασυκοφάντησης των πολιτικών αντιπάλων, αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι σκοτεινές μεθοδεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύφθηκαν, όμως το οικονομικό σκάνδαλο παραμένει. Η κυβέρνηση κινείται μεθοδικά προκειμένου να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον".