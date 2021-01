Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Όχι” στο click away λένε οι λοιμωξιολόγοι

Αρνητική η εισήγηση των ειδικών για άνοιγμα του λιανεμπορίου ακόμα και την μέθοδο του click away.

Την παράταση της αναστολής για το click away για το λιανεμπόριο όπως και για τη λειτουργία των βιβλιοπωλείων και των κομμωτηρίων εισηγείται σύμφωνα με πληροφορίες η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων.



Πρότασή τους είναι η αναβολή για μεταγενέστερη ημερομηνία μέχρι να αποτυπωθεί στον αριθμό των κρουσμάτων η επίδραση της κινητικότητας κατά την περίοδο των εορτών.

Οι επίσημες αποφάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα.

Η συνδυαστική επαναφορά σχολείων και λιανεμπορίου αποτελεί τον πυρήνα του προβληματισμού των περισσότερων ειδικών, οδηγώντας ορισμένους εξ αυτών στην αρνητική ψήφο για το άνοιγμα των σχολείων