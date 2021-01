Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ

Ακόμη δεκάδες θανάτους ασθενών με κορονοϊό μέσα σε 24 ώρες ανακοίνωσε την Παρασκευή ο ΕΟΔΥ.

Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διασωληνωμένοι ασθενείς στις ΜΕΘ, ενώ σήμερα επιβεβαιώθηκαν ακόμη 721 κρούσματα.

Από το σύνολο των 721 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 18 είναι εισαγόμενα και 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου

της χώρας.

Στην Αττιική καταγράφηκαν 257 κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη 94 νέα κρούσματα. Προβληματισμός επικρατεί για την έξαρση που καταγράφεται στην Βοιωτία, με 25 νέες μολύνσεις την Παρασεκυή, ενώ στην Λάρισα καταγράφηκαν 31 νέα κρούσματα. Την πεντάδα των περιοχών με τις περισσότερες καινούριες μολύνσεις συμπληρώνουν οι Σέερες, με 23 κρούσματα.

Η κατανομή των 703 νέων εγχώριων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα.





Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: