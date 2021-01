Κοινωνία

Χαρδαλιάς: παράταση του lockdown στην αγορά έως τις 18 Ιανουαρίου

Οι αποφάσεις της Κυβέρνησης, μετά και τις αρνητικές εισηγήσεις των λοιμωξιολόγων για το εμπόριο και το click away.

Παρατείνεται για μία εβδομάδα, από Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, η αναστολή λειτουργίας του λιανεμπορίου, καθώς και κομμωτηρίων, βιβλιοπωλείων και υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής συμπεριλαμβανομένης της περιποίησης νυχιών, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα.



Επίσης, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, παρατείνεται η απαγόρευση του κυνηγιού και του ψαρέματος. Επιπλέον, για τους χώρους λατρείας παρατείνεται το υφιστάμενο σήμερα καθεστώς, δηλαδή τέλεση λειτουργιών και κάθε είδους θρησκευτικής τελετής χωρίς την παρουσία πιστών. Η ατομική λατρεία είναι δυνατή παρεμπιπτόντως, δηλαδή στο πλαίσιο άλλης επιτρεπόμενης μετακίνησης. Ενώ ως προς τις κηδείες υπενθυμίζεται ότι επιτρέπεται η συμμετοχή α' βαθμού συγγενών και έως 9 ατόμων.

Σχετικά με τις εταιρείες, συνεχίζεται η υποχρεωτική τηλε-εργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, καθώς και η εξυπηρέτηση του κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού, με τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου.

Όσον αφορά τη λειτουργία των δικαστηρίων, εξακολουθούν να λειτουργούν με πολύ περιορισμένες δραστηριότητες, με ορισμένες επιπλέον δίκες, ιδίως εκούσιας δικαιοδοσίας. Την ίδια στιγμή, παραμένουν σε ισχύ τα υφιστάμενα μέτρα, που μεταξύ άλλων προβλέπουν ανώτατο όριο 15 ατόμων στην αίθουσα, καθώς και τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ τους.

Επίσης, από το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, 16-17 Ιανουαρίου, ξεκινούν οι αγώνες της Σούπερλιγκ 2 και της volley league με όλα τα υγειονομικά αυστηρά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στη super league 1 και χωρίς παρουσία κοινού.

Όσον αφορά τους προς κατάταξη υπόχρεους Στρατιωτικής Θητείας με την 2021 Α' ΕΣΣΟ, οι νεοσύλλεκτοι μπορούν κατά τη μετάβασή τους στα σημεία κατάταξης να συνοδεύονται από τους γονείς τους και μόνο. Κατά τη μετάβαση, θα πρέπει να έχουν μαζί τους το φύλλο πορείας τους. Για την επιστροφή τους, οι γονείς πρέπει να έχουν βεβαίωση που θα χορηγείται από τις πύλες των κέντρων κατάταξης. Όλοι οι νεοσύλλεκτοι θα υποβληθούν σε rapid test αντιγόνου για Covid-19 για προφανείς προληπτικούς επιδημιολογικούς λόγους.

Σχετικά με τις αφίξεις από το εξωτερικό, όπως ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς όλοι οι επιβάτες που εισέρχονται στην χώρα μας έως και την 21η Ιανουαρίου 2021 από οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκεινται σε υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό κατ' οίκον ή στον τόπο προσωρινής διαμονής που δηλώνεται στη φόρμα PLF, για επτά ημέρες, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για μικρότερο χρονικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι την αναχώρηση τους. Στους επιβάτες εξωτερικού επιπρόσθετα γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος (rapid test) κατά την άφιξη τους βάση της διαδικασίας που προβλέπει το Passenger Locator Form (PLF). Ειδικά για τους εισερχόμενους επιβάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνεται σε όλους και rapid test κατά την άφιξη. Παράλληλα, προκειμένου να βγουν από την καραντίνα οι επιβάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να υποβληθούν σε νέο PCR τεστ όταν συμπληρωθεί το 7ήμερο, το οποίο να είναι αρνητικό για να γίνει η άρση του υποχρεωτικού προληπτικού περιορισμού. Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι επιβάτες διεθνών πτήσεων προκειμένου να εισέλθουν στη χώρα μας πρέπει να διαθέτουν αρνητικό τεστ Covid-19 το οποίο να έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την άφιξη τους και να έχουν συμπληρώσει τη φόρμα PLF.

Όσον αφορά τη λειτουργία των σχολείων, ο κ. Χαρδαλιάς επανέλαβε ότι ανοίγουν από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά Σχολεία και τα σχολεία ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Ακόμη ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε ότι διατηρούνται σε ισχύ όλα τα ήδη ληφθέντα μέτρα πρόληψης και οι οδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων. Παράλληλα τα δημοτικά σχολεία, τα νηπιαγωγεία και οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί θα ανοίξουν και στις περιοχές που ισχύουν πρόσθετα περιοριστικά μέτρα.