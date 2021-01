Οικονομία

Lockdown: “καμπάνες” σε καφενείο, κομμωτήριο, ανθοπωλείο και πιτσαρία

Μπήκαν και “λουκέτα” σε επιχειρήσεις για παράβαση των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Πέμπτη 07.01.2021 συνολικά 82.758 ελέγχους και κατέγραψαν 1.473 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 495.000€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε πέντε (5) επιχειρήσεις.



Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (69.598).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας

Μη νόμιμη μετακίνηση

Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τέσσερεις (4) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο) για παράβαση που αφορούσε τη μη τήρηση των μέτρων αποτροπής διασποράς του κορονοϊού, στην Περιφέρεια Αττικής. Τα διοικητικά πρόστιμα επιβλήθηκαν από την Δημοτική Αστυνομία.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη προσωρινά υπευθύνου κομμωτηρίου και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000€ ενώ στον ιδιοκτήτη του καταστήματος 5.000€, στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ σε δύο (2) καταστήματα ψιλικών – παντοπωλεία προστίμα 3.000 ευρώ στους προσωρινά υπευθύνους και 5.000 ευρώ στις επιχειρήσεις, στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολής σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (σνακ-μπαρ/ πιτσαρία) για εξυπηρέτηση πελατών εντός του καταστήματος, στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ σε έναν (1) διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε έναν ημεδαπό για άσκηση του πλανόδιου εμπορίου, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Επιβλήθηκαν από το Λιμενικό πρόστιμα συνολικού ύψους 10.061€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.

Επιβλήθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία Αθηνών πρόστιμα συνολικού ύψους 4.200€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιβλήθηκε από τη Δημοτική Αστυνομία Αθηνών πρόστιμο 5.000€ και αναστολή λειτουργίας για (15) μέρες σε κατάστημα, στην Περιφέρεια Αττικής

Επιβλήθηκαν από τις Δημοτικές Αστυνομίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε τρία (3) φυσικά πρόσωπα για άσκοπη μετακίνηση, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Επιβλήθηκε από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμο 1.000€ σε μία (1) κλινική για μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων όσον αναφορά τη χρήση ανελκυστήρων, στην Περιφέρεια Αττικής

Επιβλήθηκαν από την ΕΑΔ πρόστιμα σε τρία (3) αντικείμενα ελέγχου συνολικού ύψους 15.000€ και συνολικά 45 ημέρες αναστολή λειτουργίας. Συγκεκριμένα ένα γεωπονικό κατάστημα, σε ένα ανθοπωλείο και σε ένα κατάστημα χαρτικών-απορρυπαντικών-είδη οικιακής χρήσης, πωλούσαν προϊόντα που οι ΚΑΔ τους είναι σε αναστολή. Για κάθε ένα από τα αναφερόμενα καταστήματα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ και 15 ημέρες αναστολή λειτουργίας (3χ5.000€ & 3χ15 ημέρες), στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Επιβλήθηκαν από την ΕΑΔ πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε τρία (3) φυσικά πρόσωπα ,στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιβλήθηκαν από την ΕΑΔ πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ σε τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά χίλιες οκτακόσιες εβδομήντα τρείς (1.873), που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι αρμόδιοι φορείς εντατικοποιούν τους ελέγχους τους, επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά τους στις περιοχές που καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων και σε εστίες υψηλής διακινδύνευσης βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού.