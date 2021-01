Κοινωνία

Πώς θα λειτουργούν τα δικαστήρια από 11 Ιανουαρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τους όρους λειτουργίας των δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας.

Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση αναμένεται τις επόμενες ώρες για τους όρους λειτουργίας των δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας από την ερχόμενη Δευτέρα 11/1.

Ειδικότερα, διατηρείται ο μέγιστος αριθμός των 15 ατόμων ανά δικαστική αίθουσα, προβλέπεται η τήρηση ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου, καθώς και η δυνατότητα του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου να ρυθμίζει τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στη λειτουργία του.

Για τη λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων, από 11/1/2021 θα εκδικάζονται τα κακουργήματα με προσωρινά κρατούμενους για τους οποίους συμπληρώνεται το ανώτατο όριο κράτησης, κακουργήματα που παραγράφονται μέχρι και τις 31.12.2023, τα πλημμελήματα που παραγράφονται μέχρι και τις 31.12.2022, καθώς επίσης οι αιτήσεις αναστολής, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης. Επιπλέον, προβλέπεται η διεξαγωγή των ποινικών δικών για υποθέσεις των οποίων οι αποφάσεις αναιρέθηκαν και παραπέμπονται προς νέα εκδίκαση.

Για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων από τη γενική αναστολή θα προβλέπεται η εξαίρεση των υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας πρώτου και δεύτερου βαθμού στις οποίες δεν θα εξετάζονται μάρτυρες, καθώς επίσης υποθέσεις που αφορούν ειδικούς νόμους και εκδικάζονται με την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Επιπλέον, θα επιτραπεί η εκδίκαση των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων στις οποίες δεν θα εξετάζονται μάρτυρες.