Παπαευαγγέλου: ανησυχία για την Αττική - Ακόμη περιμένουμε τα κρούσματα των Εορτών

Καμπανάκι κινδύνου για την εξάπλωση στην Πρωτεύουσα. Ποιές περιοχές προβληματίζουν τους ειδικούς.

Για «σταθερή αύξηση των κρουσμάτων, κυρίως στην ανατολική και δυτική Αττική, αλλά και τον κεντρικό τομέα των Αθηνών, καθώς και σε κάποιες περιοχές της υπόλοιπης χώρας», έκανε λόγο η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας.

Όπως τόνισε, «το μεγάλο στοίχημα είναι η διατήρηση χαμηλού ιικού φορτίου, κάτι που είναι δύσκολο μέσα στον χειμώνα», ενώ τόνισε ότι «ακόμη περιμένουμε τα κρούσματα των Εορτών», υπογραμμίζοντας ότι τους επιστήμονες «ανησυχεί η μείωση της διάμεσης ηλικίας των κρουσμάτων κατά δύο έτη και τα κρούσματα στις νεότερες ηλικίες, λόγω και της αυξημένης κινητικότητας των ανθρώπων αυτών».

Παρατηρώντας σκληρούς δείκτες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τεστ, όπως οι εισαγωγές στις ΜΕΘ και οι νοσηλείες ασθενών, παρατηρείται μια μικρή ανακούφιση στο σύνολο της χώρας, ανέφερε η κ. Παπαευαγγέλου, η οποία όμως έκρουσε κώδωνα κινδύνου για την Αττική, λέγοντας ότι «είναι ανησυχητική η αύξηση των νοσηλευόμενων κατά 20% από τα Χριστούγεννα μέχρι σήμερα στην Αττική, από 450 σε 550 ασθενείς με κορονοϊό, καθώς και η μικρή αύξηση των εισαγωγών στις ΜΕΘ, η οποία όμως αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες».

Όπως σημείωσε, «περίπου 7000 είναι αυτήν την στιγμή τα ενεργά κρούσματα κορονοϊού σε όλη την χώρα», ενώ τόνισε ότι «η πληρότητα στις ΜΕΘ, 60% σε όλη την Ελλάδα και 70% στην Θεσσαλονίκη» και των αναμενόμενων νέων κρουσμάτων, «πολύ γρήγορα ενδέχεται να επανέλθουμε στην εικόνα του Νοέμβριου».

«Η ιστορία αυτή θα τραβήξει παρά τον εμβολιασμό. Η κατάσταση θα συνεχιστεί για πολλούς μήνες ακόμη», ανέφερε η κ. Παπαευαγγέλου.

Η κ. Παπαευαγγέλου αναφέρθηκε στην θετική εισήγηση των λοιμωξιολόγων για λειτουργία των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε περιοχές που είναι επιβαρυμένες επιδημιολογικά, λέγοντας ότι είναι εξαιρετικά χαμηλή η επιβάρυνση του ιικού φορτίου, όπως έχει αποδειχθεί από την λειτουργία των σχολείων, ενώ όπως σημείωσε δεν αποφασίστηκε η λειτουργία και των γυμνασίων και λυκείων, καθώς τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, λόγω και της αυξημένης κινητικότητας τους μπορούν ευκολότερα να φέρουν και να μεταδώσουν τον κορονοϊό.

Τόνισε ότι όλοι θα πρέπει να τηρούν ευλαβικά τα μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας, προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της πανδημίας. Επανέλαβε δε ότι σε περίπτωση που υπάρξει σοβαρή έξαρση ή τρίτο κύμα, όπως σε άλλες χώρες, οι εισηγήσεις και οι αποφάσεις θα αναθεωρηθούν.