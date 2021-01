Υγεία - Περιβάλλον

Μαγιορκίνης: φόβοι για έξαρση κρουσμάτων το επόμενο δίμηνο

"Καμπανάκι" από τον επίκουρο καθηγητή Ιατρικής του ΕΚΠΑ για τους ψυχρότερους μήνες στην χώρα μας.

Προβληματισμό για την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας τους επόμενους δυο ψυχρούς μήνες, εξέφρασε ο Γκίκας Μαγιορκίνης εφιστώντας την προσοχή των πολιτών.

Ο επίκουρος καθηγητής Ιατρικής του ΕΚΠΑ σημείωσε πως στην Αττική παρατηρείται μείωση των ενεργών κρουσμάτων και σταθεροποίηση των νέων μολύνσεων με ήπιες αυξομειώσεις. Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία μειώθηκαν κάτω από το 60% αλλά η κατάσταση στις ΜΕΘ παραμένει επιβαρυμένη. Στη Θεσσαλονίκη παρατηρείται μικρή υποχώρηση των κρουσμάτων.

Συμπλήρωσε ότι ο δείκτης θετικότητας στην Ελλάδα είναι κάτω απο το 4% και πως είμαστε σε κλύτερη κατάσταση απο πολλές χώρες στην Ευρώπη.

Αναφερόμενος στην μετάλλαξη του κορονοϊού επεσήμανε ότι εχουν "χτυπηθεί" περισσότερες απο 40 χώρες. Τόνισε ότι ο μεταλλαγμένος ιός είναι περισσότερο μεταδοτικός και ως εκ τούτου συνέστησε αυστηρή τήρηση των μέτρων αυτοπροστασίας