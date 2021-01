Κοινωνία

Πανελλαδικές 2021: Μείωση της εξεταστέας ύλης

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας για την απόφαση της Νίκης Κεραμέως. Αναλυτικά η μειωμένη ύλη ανά μάθημα για τους μαθητές της Γ' Λυκείου.

Μείωση της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2020-2021 αποφάσισε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως.

Η Υπουργός αιτήθηκε από το Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) να εισηγηθεί συγκεκριμένες περικοπές της ύλης των μαθημάτων γενικής παιδείας, μαθημάτων ομάδων προσανατολισμού και μαθημάτων ειδικότητας για τις πανελλαδικές εξετάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που έχει διαμορφώσει η συνεχιζόμενη πανδημία στην εκπαίδευση.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων βρίσκεται κοντά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς και σε διαρκή συνεννόηση με τους ειδικούς, ώστε να επιτευχθεί ο διττός στόχος: η διασφάλιση της ατομικής και δημόσιας υγείας και ταυτόχρονα η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η Υπουργική Απόφαση για τα ΓΕΛ

Η υπουργική Απόφαση για τα ΕΠΑΛ και Εναία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια