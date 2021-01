Κοινωνία

Ο πατέρας του Μάριου στον ΑΝΤ1: επιτέλους, μαζέψτε τις σφαίρες από το Μενίδι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οργή και απόγνωση από τον Θανάση Σουλούκο για την κυριαρχία της ανομίας στην περιοχή, με την ελλιπή αστυνόμευση, όπως καταγγέλλει.