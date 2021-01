Κοινωνία

Ελεύθεροι οι φοιτητές για την επίθεση στον πρύτανη της ΑΣΟΕΕ

Μαραθώνιες οι απολογίες τους. Τι υποστήριξαν στον ανακριτή.

Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι για την επίθεση σε βάρος του πρύτανη της πρώην ΑΣΟΕΕ. Τέσσερις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς κανένα περιοριστικό όρο.



Στους υπόλοιπους, τέσσερις επιβλήθηκε εγγυοδοσία 3.000 ευρώ και εμφάνιση μία φορά τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα. Οι 8 – επτά άνδρες και μία γυναίκα -, οι έξι εξ αυτών φοιτητές, αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.



Σε βάρος των οκτώ έχει ασκηθε, μεταξύ άλλων, ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση και αρπαγή.



Oι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν πως συμμετείχαν στην επίθεση και υποστήριξαν σχετικά με το στίγμα του κινητού τους, το οποίο εντοπίστηκε στο κτίριο του πανεπιστημιακού ιδρύματος, ότι βρίσκονταν εκεί είτε επειδή είναι φοιτητές, είτε επειδή έχουν φιλικές σχέσεις με σπουδαστές.