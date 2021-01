Κοινωνία

Σούρλας στον ΑΝΤ1: πρώην υπουργός κατηγορείται ως συνεργάτης του ψευτογιατρού (βίντεο)

Τι λέει ο δικηγόρος συγγενών καρκινοπαθών που πέθαναν επειδή ακολούθησαν «θεραπείες με μαντζούνια». Ακόμη και κληρικοί κατηγορούνται για «πλάτες» στον απατεώνα.