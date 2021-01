Υγεία - Περιβάλλον

Βρέφος νίκησε τον κορονοϊό μετά από 70 ημέρες στην ΜΕΘ

Χαμόγελα και συγκίνηση από νοσηλευτές και γιατρούς. Ήταν μόλις 9 ημερών όταν εισήχθη στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Ένα μωρό ηλικίας μόλις τριών μηνών νίκησε τον νέο κορονοϊό και πήρε εξιτήριο αφού παρέμεινε στη μονάδα εντατικής θεραπείας για 70 ημέρες, ανακοίνωσε το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν.

«Ο Πέτρου είναι μια σπάνια περίπτωση» σοβαρής μόλυνσης από την Covid-19 σε τόσο μικρό παιδί, εξήγησε το νοσοκομείο Βίτας 9 δε Οκτούμπρε της Βαλένθιας.

Το βρέφος γεννήθηκε τον Οκτώβριο και μολύνθηκε στο σπίτι του, από το μεγαλύτερο αδελφάκι του που ήταν ασυμπτωματικό. Ήταν μόλις 9 ημερών όταν εισήχθη στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Από την πρώτη στιγμή παρουσίαζε αναπνευστικά προβλήματα και δυσκολευόταν να τραφεί. Για αυτό μεταφέρθηκε αμέσως στην παιδιατρική μονάδα εντατικής θεραπείας.

Στις 70 ημέρες που κράτησε η νοσηλεία του, οι γονείς του μπορούσαν να το δουν μόνο μέσω τάμπλετ, μέχρι που η εξέταση για τον νέο κορονοϊό βγήκε επιτέλους αρνητική.

Σε ένα βίντεο που τράβηξαν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, ο Πέτρου επιστρέφει με τους γονείς του στο σπίτι του, καταχειροκροτούμενος από το προσωπικό, νοσηλευτές και γιατρούς.

Σοβαρά συμπτώματα της Covid-19 εμφανίζουν κυρίως οι ηλικιωμένοι. Στην Ισπανία, το 66% των ανθρώπων που πέθαναν από τον νέο κορονοϊό από τον Μάιο μέχρι τον Ιανουάριο ήταν τουλάχιστον 80 ετών, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας Κάρλος Γ΄.

Μόνο δώδεκα παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών έχουν πεθάνει, από τα 21.382 αυτής της ηλικιακής ομάδας που προσβλήθηκαν από την Covid-19 στο ίδιο χρονικό διάστημα.