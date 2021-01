Πολιτική

Μητροπολίτης Μόρφου κατά Σακελλαροπούλου για τον Σταυρό

Σφοδρή επίθεση του Ιεράρχη κατά της ΠτΔ. Γιατί επέκρινε τους κληρικούς για τα Θεοφάνια και τις συστάσεις σε πιστούς. Ποιές "προβλέψεις" κάνει για το 2021.

Για την τέλεση καθαγιασμού των υδάτων την ημέρα των Θεοφανείων μίλησε στον ρ/σ Focus 103.6 και στον Στέφανο Δαμιανίδη ο Μητροπολίτης Μόρφου.

«Δεν μπορώ να αφήσω πίσω τον Μέγα Αγιασμό των Φώτων, ούτε να τον κάνω κεκλεισμένων των θυρών, φοβικά» είπε χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι δεν μπορεί να επιλέγει το ποιος θα εισέρχεται. «Μερικοί ήρθαν με μάσκες. Δεν θα τους διώξω, δεν θα τους προσβάλλω. Οι περισσότεροι ήρθαν χωρίς μάσκες», ανέφερε.

Ερωτηθείς για τον Ιερέα στην Καλαμάτα που διέκοψε τη λειτουργία γιατί πιστοί δεν φορούσαν μάσκα δήλωσε «Είδα το βίντεο και δεν αντέχω να το ξανά δω. Δεν μπορούμε να μιλούμε σε Χριστιανούς με αυτόν τον τρόπο οι οποίοι ήρθαν για να λατρέψουν τον αληθινό Θεό. Δεν μπορεί ούτε ο Επίσκοπος, ούτε ο Πατριάρχης ούτε ο Ιερέας να μεταμορφωθεί σε προστάτη του ανθρώπινου νόμου. Δεν είναι δουλειά δική μας. Η αστυνομία να το κάνει, είναι υποχρέωσή της. Αλλά και αυτή με κόσμιο τρόπο».

Αναφορικά με τη στάση της ΠτΔ που απέφυγε να ασπαστεί τον τίμιο Σταυρό, τόνισε: «Το κράτος μας το λέει ξεκάθαρα πλέον. Μας λέει “Καταλάβετέ το Σεβασμιώτατοι, Μακαριώτατοι, Αιδεσιμότατοι κύριοι Χριστιανοί, εγώ θέλω να είμαι από εδώ και πέρα άθεο. Αυτό που υπαγορεύει η νέα τάξη πραγμάτων.”».

«Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα που στέλνουν όλοι οι πρόεδροι και όλα τα κοινοβούλια, τουλάχιστον της Ευρώπης και της Αμερικής» τόνισε λέγοντας ότι η νέα τάξη πραγμάτων δεν θέλει απλά ένα άθεο κράτος αλλά ένα κράτος αντίχριστο. «Εάν δεν το κατανοήσουμε αυτό, τότε δεν θα μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα γενονότα όπως είναι η απαγόρευση του αγιασμού των υδάτων ή της μετάληψης της Θείας Κοινωνίας», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, προέβλεψε ότι το 2021 θα λάβουν χώρα γεωφυσικά φαινόμενα και εμφύλιοι πόλεμοι, οι οποίοι – όπως είπε – έχουν ήδη ξεκινήσει στην Αμερική και σε άλλες χώρες.

