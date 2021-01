Οικονομία

ΕΣΕΕ για παράταση lockdown: άλλοι οι παραβάτες, άλλοι “πληρώνουν τα σπασμένα”

Για επιδημία από "σοβαρά επιχειρηματικά και οικογενειακά δράματα" προειδοποιεί ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ. Τι δηλώνει ο Βασίλης Κορκίδης.

Η σημερινή ανακοίνωση της κυβέρνησης για νέα παράταση του lockdown στην αγορά εξαντλεί και τα τελευταία αποθέματα των οικονομικών και ψυχολογικών αντοχών του εμπορικού κόσμου της χώρας, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Γιώργος Καρανίκας.

Οπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, «δύο εβδομάδες πριν οι υπεύθυνοι δήλωναν πως η επιτυχία του click away συνίσταται στο ότι δεν προκάλεσε αύξηση των κρουσμάτων, αλλά σήμερα δεν επιτρέπουν ούτε καν αυτή τη λύση. Αλλού γίνονται συνεχείς παραβιάσεις των περιοριστικών μέτρων, αλλά "τα σπασμένα" πληρώνουν μονίμως τα εμπορικά καταστήματα με τη μηδαμινή επιδημιολογική επιβάρυνση.

Η απογοήτευση των συναδέλφων μικρομεσαίων εμπόρων για την άνιση μεταχείριση μεταλλάσσεται γοργά σε αγανάκτηση. Από την πρώτη μέρα της πανδημίας επιδεικνύουν ύψιστο αίσθημα ευθύνης, πειθαρχία και σεβασμό στις οδηγίες των συναρμόδιων υπουργείων.

Πρέπει όμως όλοι οι αρμόδιοι να καταλάβουν ότι πίσω από τα κατεβασμένα ρολά των εμπορικών καταστημάτων εκτυλίσσονται πλέον σοβαρά επιχειρηματικά και οικογενειακά δράματα που θα φανούν τους αμέσως επόμενους μήνες.

Η απαξίωση των εμπορευμάτων και των ίδιων των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων, η πλήρης απορρύθμιση της αγοραστικής κίνησης και των καταναλωτικών συνηθειών και η συσσώρευση τεράστιων οφειλών, οδηγούν σε εργαλειοποίηση της πανδημίας και σε βίαιη αναδιάρθρωση της αγοράς προς όφελος των ισχυρών πολυεθνικών και των εγχώριων αλυσίδων. Για να μείνουν όρθιες, οι μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει άμεσα να λειτουργήσουν, προασπίζοντας ταυτόχρονα το ύψιστο αγαθό της δημόσιας υγείας, όπως πράττουν απαρέγκλιτα από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης.»

Κορκίδης: Δυσάρεστη η αναβολή για τα καταστήματα

Η επιστροφή στον πολυπόθητο κανονικό τρόπο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων μπορεί να αποτελεί τον κύριο στόχο όλων μας, αλλά η αρμόδια Επιτροπή Λοιμωξιολόγων αποφάσισε και πρότεινε στη κυβέρνηση, πως επί του παρόντος, δεν είναι επιδημιολογικά επιτρεπτή η λειτουργία της αγοράς, ούτε καν με το click away. Με την παρούσα λοιπόν κατάσταση της αγοράς, το οικονομικό επιτελείο θα πρέπει πλέον να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο καταγραφής στις αρχές του έτους ενός διψήφιου ποσοστού ύφεσης».

Αυτό επισημαίνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης και προσθέτει:

«Η δυσάρεστη αναβολή της "επαναλειτουργίας" με τη μέθοδο του click away και η απομάκρυνση της εφαρμογής του "click in shop" στο οποίο η αγορά είχε εναποθέσει τις ελπίδες της για τη περίοδο των εκπτώσεων είναι προφανές ότι θα δυσχεράνει περαιτέρω την ανάταξη της κατανάλωσης και άρα την ανάκαμψη της οικονομίας.

Διαπιστώσαμε, πως το "click away" στις γιορτές, έδωσε ότι μπορούσε να δώσει, με τρείς στους δέκα καταναλωτές να το επιλέγουν, με συνολικά 35.000 επισκέψεις καθημερινά και με τις μικρές επιχειρήσεις να κάνουν κατά μ.ο. το 15% του συνήθους ημερήσιου τζίρου τους, ενώ οι μεγαλύτερες κατά μ.ο. 35%.

Η επαναφορά λοιπόν του click away και της μετεξέλιξης του σε click in shop στο λιανεμπόριο, σε συνδυασμό με την έναρξη των χειμερινών τακτικών εκπτώσεων στις 11 Ιανουαρίου, θα έδινε μία ακόμα ευκαιρία, ώστε να αποφευχθεί ένα εαρινό κύμα λουκέτων και συνακόλουθα, απωλειών σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας.

Σημειωτέον, πως ο χειμερινός εκπτωτικός τζίρος τα τελευταία 10 χρόνια της κρίσης κυμαίνεται από 4,5 έως 5,5 δισ. ευρώ, ενώ το 2020 με 5,3 δισ. ευρώ είχε παρουσιάσει ετήσια αύξηση με 8% τον Ιανουάριο και 4,5% τον Φεβρουάριο.

Οι εμπορικές επιχειρήσεις κρατώντας "μικρό καλάθι", έχουν θέσει ως ρεαλιστικό στόχο να διασώσουν τουλάχιστον το 1/3 του περυσινού εκπτωτικού τζίρου, εάν βεβαίως δοθεί εγκαίρως η ευκαιρία, έστω μιας "υβριδικής λειτουργίας" τους. Είναι πράγματι ώρα κρίσιμων αποφάσεων και δυστυχώς δύσκολων επιλογών, καθώς προέχει η ευθύνη της δημόσιας υγείας και έπεται αυτή απέναντι στους ανθρώπους της αγοράς. Οι αντοχές και οι δυνάμεις μας δοκιμάζονται πολύ σκληρά από τη ψυχολογική και οικονομική κόπωση της νέας παράτασης του lockdown. Οι χειμερινές εκπτώσεις, υπό άλλες προϋποθέσεις, θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα σωσίβιο επιβίωσης σε πολλές πληττόμενες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου και να αποτρέψουν τον κίνδυνο πτωχεύσεων και ανεργίας. Προσώρας, τελούμε εν αναμονή...».