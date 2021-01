Life

“LAS ESTRELLAS”: Πρεμιέρα στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV (εικόνες)

Πέντε ξεχωριστές γυναίκες που της ενώνει ένας άνδρας. Η πρώτη τους συνάντηση είναι στην… κηδεία του!

Πρεμιέρα κάνει η σειρά “LAS ESTRELLAS”, στο Μακεδονία TV, την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου στις 16:00.

Μάλιστα, θα απολαύσουμε δύο επεισόδια την Δευτέρα, πρώτη ημέρα προβολής της σειράς, ένας στις 16:00 και ένα στις 17:00.

Η κανονική προβολή της σειράς είναι καθημερινά, Δευτέρα-Παρασκευή, στις 17:00.

Πάρτε μια γεύση από την πλοκή των πρώτων επεισοδίων

Επεισόδιο 1: Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Η Virginia είναι δικηγόρος που εργάζεται στο δικηγορικό γραφείο του συζύγου της Ignacio. Η Flor, είναι η μικρότερη αδερφή της, που πάσχει από το σύνδρομο Tourette. Είναι και οι δύο κόρες του Mario Estrella και της Teresa, της πρώτης συζύγου του! Η Carla εργάζεται σε ένα παραλιακό ξενοδοχείο. Η μικρότερη αδερφή της, η Lucia, έχει πτυχίο στην Επικοινωνία και ατίθαση καρδιά. Είναι οι κόρες του Mario Estrella και της Elisa, της δεύτερης συζύγου του. Η Miranda, μια πανέμορφη και αποφασιστική γυναίκα, η μικρότερη κόρη του Mario Estrella και της Coky, της πρώην γραμματέας του, με την οποία είχε εξωσυζυγική σχέση.

Ο θάνατος του πατέρα των πέντε αυτών κοριτσιών, θα τις φέρει κοντά! Οι τρεις οικογένειες του Mario θα συναντηθούν για πρώτη φορά στην κηδεία.Ο Ignacio, συναντά τη Miranda, την οποία ήδη γνωρίζει, αλλά δεν ξέρει ότι είναι κουνιάδα του. Όταν ανακαλύπτει ότι είναι συνοδός κυριών, αναστατώνεται και τη διώχνει. Η Virginia γνωρίζει τον Javo και μια αμοιβαια ελξη αναπτύσσεται. Η Carla καλεί τον πρώην φίλο της, τον Sebastian, με πρόσχημα το θάνατο του πατέρα της για να τον ξανασυναντήσει.Η Flor συναντά τον Dany σε ένα τροχαίο ατύχημα και αμέσως φλερτάρουν.

Ένας συμβολαιογράφος καλεί τις αδελφές να τους ενημερώσει για την κληρονομιά που τους άφησε ο Mario. Η Virginia, η Flor, η Carla και η Lucia φτάνουν στο ραντεβού και εκπλήσσονται όταν ανακαλύπτουν ότι η Miranda είναι κόρη του Mario. Ο συμβολαιογράφος τους ανακοινώνει ότι τους άφησε ένα boutique ξενοδοχείο που θα πρέπει να αναλάβουν και οι πέντε. Υπάρχει όμως, μια ρήτρα στη διαθήκη η οποία τις αναγκάζει να το κάνουν όλες μαζί, αν θέλουν να λάβουν τη κληρονομιά των 6.000.000 δολαρίων. Virginia, Lucia και Carla διαφωνούν, ενώ Flor και Miranda θέλουν να προσπαθήσουν.

Επεισόδιο 2: ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Η Flor λαμβάνει ειδοποίηση για έξωση. Η Carla επιστρέφει στο ξενοδοχείο που εργάζεται και ανακαλύπτει ότι το αφεντικό της την έχει απολύσει. Η Lucia χάνει τη δουλειά της ως σύμβουλος στο Κογκρέσο. Η Miranda λαμβάνει περιεργα μηνύματα από το Ignacio. Η Virginia τον πιανει να μιλάει σε κάποιον, ελέγχει το κινητό του και βρίσκει μια ύποπτη συνομιλία με μια γυναίκα που ονομάζεται Mia, αλλά δεν γνωρίζει ότι πρόκειται για την αδερφή της. Η Flor εμφανίζεται στο σπίτι της Virginia και της ζητά να τη φιλοξενήσει προφασιζόμενη ότι έχει πρόβλημα υδραυλικών στο διαμέρισμά της. Η Virginia της λέει ότι έχει αλλάξει γνώμη για το ξενοδοχείο και ότι θέλει να το δοκιμάσει. Η Carla ζητά από την αδερφή της Lucia να μείνει στο διαμέρισμά της. Έχει αλλάξει και εκείνη γνώμη για το boutique ξενοδοχείο και ζητά από τη Lucia να τη στηρίξει, ώστε να το προσπαθήσουν.

Η Miranda πηγαίνει στο συμβολαιογράφο, και μαθαίνει ότι οι αδελφές της έχουν αποφασίσει να δουλέψουν όλες μαζί το ξενοδοχείο. Λαμβάνουν τα κλειδιά και πηγαίνουν στο ξενοδοχείο για πρώτη φορά. Εκεί, βρίσκουν πέντε φακέλους με ένα γράμμα για τη καθεμία από τον πατέρα τους. Αρχίζουν να προγραμματίζουν τις επισκευές που πρέπει να κάνουν μέχρι να τις σταματήσει η Lucia. Πιστεύει ότι δεν είναι εφικτό και παραιτείται. Η Carla προσπαθεί να τη μεταπείσει. Ο Ignacio διαφωνεί με τον μάγειρα του εστιατορίου, που τυγχάνει να είναι ο Javo. Η Virginia τον αιφνιδιάζει όταν τον ρωτάει ποια είναι η Mia. Ο Ignacio προσποιείται ότι τον προσβάλλει και φεύγει από το εστιατόριο. Ο Javo την προσκαλεί σε γεύμα. Υπάρχει μια ρομαντική προσέγγιση μεταξύ τους. Ο Manuel συναντά τη Miranda, την αναγνωρίζει και της ζητά συγγνώμη για τον τρόπο που της συμπεριφέρθηκε. Έχει αρχίσει να την ερωτεύεται. Ενώ, η Lucia συμφωνει να επιστρέψει στο ξενοδοχείο και να εργαστεί ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων.

Επεισόδιο 3: ΦΩΤΙΑ

Βλέπουμε τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση των κοριτσιών, ώστε να καταφέρουν να λειτουργήσουν το ξενοδοχείο ξανά. Ο Javo, υποβάλλει αίτηση για τη θέση του μάγειρα. Η Carla προσλαμβάνει μια υπηρέτρια, την Adela, το Leo και ένα μπάρμαν, το Federico. Ο Jazmin del Rio ο νέος βοηθός μάγειρα, σύντομα θα γνωρίσει τη Flor.Η Miranda πραγματοποιεί μια ερωτική συνεδρία μέσω webcam με έναν πελάτη σε ένα από τα δωμάτια του ξενοδοχείου και η Flor την ανακαλύπτει.

Το ξενοδοχείο ‘’Stars’’ ανοίγει επιτέλους τις πόρτες του και διοργανώνει ένα πολύ μεγάλο πάρτι. Ωστόσο, η άδεια λειτουργίας του ξενοδοχείου αποκτήθηκε από τον Ignacio μέσω μιας επαφής, όχι απόλυτα νόμιμης. Το κύκλωμα ασφαλειών βραχυκυκλώνει και ξεσπά πυρκαγιά. Ο Leo προσπαθεί να τη σβήσει, αλλά οι πυροσβεστήρες είναι άδειοι. Το μέρος εκκενώνεται και όλοι οι επισκέπτες τρέχουν να φύγουν. Οι πυροσβέστες φτάνουν για να σβήσουν τη φωτιά, αλλά η ζημιά φαίνεται να είναι ανεπανόρθωτη.Οι πέντε αδελφές συναντιούνται και μιλούν για την καταστροφή που συνέβη στο ξενοδοχείο και τη συγκρίνουν με τις καταστροφές στη ζωή τους.

Επεισόδιο 4: ΔΙΑΣΩΣΗ

Εργάτες εργάζονται πυρετωδώς για την επισκευή του ξενοδοχείου. Η Virginia κατηγορεί τον Ignacio για τη φωτιά στο ξενοδοχείο και ότι έλαβε παράνομα την άδεια λειτουργίας του. Ο Sebastian λεει στην Κάρλα ότι παντρεύεται σε τρεις μήνες. Ενώ εκείνη του λέει ψέματα ότι βγαίνει με τον σεφ του ξενοδοχείου. Η Miranda δέχεται να κάνει ένα ραντεβού για να πάρει χρήματα ώστε να μπορέσει να πληρώσει έναν δικηγόρο για τη μητέρα της. Όταν φτάνει, βλέπει κάτι που δεν της αρέσει. Νιώθει ότι κινδυνεύει και δραπετεύει από το παράθυρο. Ο Manuel τη σώζει.

Ο Ignacio παέι να τη ψάξει στο ξενοδοχείο και την βρίσκει να διαβάζει ένα βιβλίο στον γιο του Javo. Η Lucia ομολογεί στην Carla ότι χώρισε με τον σύζυγό της επειδή τον βρήκε στο κρεβάτι με τον εκπαιδευτή κατάδυσης δύο ημέρες μετά το γάμο τους. Η Flor και ο Dany φιλιούνται. Η Virginia και ο Javo ανταλλάσσουν γλυκές ματιά. Η Miranda σώζεται από τον Manuel, ο οποίος την παρηγορεί και την ανακουφίζει από την αγωνία της.

Επεισόδιο 5: ΔΙΑΣΩΣΗ

Η Virginia φτιάχνει πρωινό για το Ignacio και κάνουν έρωτα. Αργότερα, βρίσκει ένα μήνυμα από τη Mia στο κινητό του. Η Amanda εξαγριώνεται όταν ο γιος της της λέει ότι ο Javo και η Carla βγαίνουν. Ο Javo μαζεύει τα πράγματα του και φεύγει από το σπίτι. Η Lucia και η Jazmin έχουν ένα καβγά και η τελευταία παραιτείται. Η Flor προσπαθεί να την πείσει να επιστρέψει στη δουλειά. Ο Ignacio ζητά από τον Manuel να γίνει συνέταιρος του.

Η Virginia πηγαίνει με τον Javo σε ένα μέρος όπου μπορεί να μείνει για λίγες ημέρες, αλλά μένουν στο δρόμο από καύσιμα. Η Lucia ζητά από το Federico να τη συναντήσει. Κάνουν έρωτα, αλλά σύντομα του καλεί ταξί για να φύγει. Η Carla λέει στο Sebastian ότι εξακολουθεί να είναι ερωτευμένη μαζί του, αλλά εκείνος την απορρίπτει. Ο Manuel θέλει να ξεκινήσει κάτι με τη Miranda, αλλά εκείνη του ανακοινώνει ότι δεν είναι η σωστή γυναίκα για αυτόν. Ο Javo και η Virginia είναι μόνοι στο αυτοκίνητο. Όταν πρόκειται να φιληθούν, το αυτοκίνητο της οδικής βοήθειας φτάνει για να τους βοηθήσει!

Επεισόδιο 6: MATCH POINT

Η Flor ξεκινά ακροάσεις. Ο Ignacio και ο Manuel υπογράφουν συμφωνία συνεργασίας. Λόγω διαφόρων παρατυπιών και της πυρκαγιάς, οι γείτονες υποβάλλουν καταγγελία και το ξενοδοχείο λαμβάνει ειδοποίηση για κλείσιμο.

Η Lucia συναντά τον Mariano, ο οποίος αργότερα θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ξενοδοχείο. Ο Manuel επιστρέφει για να πει στη Miranda ότι θα αναλάβει να την βοηθήσει με την υπόθεση της μητέρας της. Η Amanda, σύζυγος του Javo, πιστεύει ότι έχει σχέση με την Carla και ζητά από τη Virginia να τη βοηθήσει. Ο Ignacio με ένα δαχτυλίδι κάνει πρόταση στη Virginia. Ο Javo, που παρακολουθεί όλη την κατάσταση, αναστατώνεται. Η Miranda και η Flor φτάνουν εγκαίρως για να δουν τη πρόταση του Ignacio. Ξαφνικά, ο Augusto, συνεργάτης του Ignacio, ξεσπά και αποκαλύπτει την αλήθεια μπροστά σε όλους, ότι δηλαδή η Μιράντα είναι η Mia.