Κοινωνία

Εικόνες - σοκ από τροχαίο στην Φιλοθέη

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 20.00 το βράδυ επί της οδού Καποδιστρίου στην Φιλοθέη.

Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, προκαλώντας αρκετές υλικές ζημιές.



Στα συντρίμμια του εγκλωβίστηκε ένα άτομο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, που έσπευσε με 5 πυροσβέστες και 2 οχήματα, για τον απεγκλωβισμό του.

Το όχημα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.